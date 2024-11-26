HUAWEI Mate 70系列重磅亮相，售价5499元起

【天极网手机频道】【2024年11月26日 中国，深圳】华为在11月26日举办的华为Mate品牌盛典上正式推出了备受瞩目的全新旗舰――HUAWEI Mate 70系列，开启了AI技术赋能终端产品新的里程碑。通过技术创新和品牌升级，HUAWEI Mate 70系列同时在美学设计、影像体验、通信技术等多个维度全面升级，成为“史上最强大的Mate”手机。

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示：“Mate系列始终坚持探索创新科技与极致体验，十二年来与消费者携手并肩，一路向前，已经成为亿万用户的可靠伙伴。随着AI技术的突破，Mate 70系列继续进化、盎然向新，把前沿科技和创新体验带给每一位消费者。”

HUAWEI Mate 70系列携鸿蒙AI[1]，带来更有趣、更高效、更安心的智能体验。AI运动轨迹，动态呈现运动状态，让用户分身有术;AI主角时刻，在人潮人海中，定格主角风采;AI时空穿越，让人像、自拍智能生成主题，解锁百变风格;AI消息随身，智能识别机主，非机主注视自动隐藏消息提醒，并自动流转到穿戴设备上[2]。

HUAWEI Mate 70 Pro+革新工艺美学，“金丝银锦”背面采用微纳米3D拓印技术，将金丝编织到银色丝绸之中，光影流转，尽显华贵。也传递出独特的精神内涵：天地与万物交融共生，浓缩千丝万缕，共同交织出一幅山河锦绣。

科技美学升级以外，是品质的再次升级。HUAWEI Mate 70 Pro+业界首发高亮钛玄武机身，采用多道高温熔炼、提取钛铝复合原材，经过CNC、抛光等精细工艺，千锤百炼，匠心打造。机身正面搭载第二代昆仑玻璃，背面采用超耐用锦纤材质，三者共同构成全新的高亮钛玄武架构。在实现表面高亮效果的同时，全面提升可靠性，给机身带来全方位的保护。

HUAWEI Mate 70系列搭载红枫原色影像系统，150万多光谱通道，捕捉丰富的环境光谱信息;配合超大进光量定格清晰画面，两者叠加，一拍成片，记录真实所见。

在还原真实的基础上，XMAGE色彩风格全新升级：“鲜艳”吸收西方油画特色，浓郁强烈，主体突出;“明快”吸收传统东方审美，人像成片肤质细腻，淡雅清新。

HUAWEI Mate 70 Pro、HUAWEI Mate 70 Pro+支持第二代灵犀通信技术，首发背部智能多天线设计，配合整机系统优化，使得典型场景通信性能提升3dB，在日常使用中保障用户拥有稳定、可靠的通信体验。在此基础上，HUAWEI Mate 70 Pro+首发卫星寻呼功能，一次连星，持续在线[3]，无需对星也能接收卫星消息提醒，保持与外界的安心畅联。

全新的HUAWEI Mate 70 RS 非凡大师敢于突破，敢于非凡，打造极致美学、极致工艺、极致创新的集大成者。传奇星钻设计，以顶尖工艺，铸就非凡轮廓。温润如玉、强韧可靠的陶瓷后盖，融合现代工艺，赋予陶瓷背板凹凸有致的变化，将手机打造成融合艺术品味的经典作品。

HUAWEI Mate 70 RS 非凡大师搭载双层 OLED 华为临境显示，3500 尼特峰值亮度，高亮夺目;利用双层OLED结构，实现了高亮高清、长寿命与低功耗的完美结合，纵览精彩。

前所未有的AI智能体验、持续引领创新的美学设计和移动影像、加上超强的卫星通信技术和性能体验，HUAWEI Mate 70系列持续探索科技边界，再次引领智能手机的发展。

HUAWEI Mate 70系列提供多个版本供消费者选购，其中HUAWEI Mate 70 12G+256G版5499元、12GB+512GB版5999元、12G+1T版6999元;HUAWEI Mate 70 Pro 12G+256G版6499元、12G+512G版6999元、12G+1T版7999元;HUAWEI Mate 70 Pro+ 16G+512G版8499元、16G+1T版9499元;HUAWEI Mate 70 RS 非凡大师16G+512G版11999元、16G+1T版12999元。HUAWEI Mate 70系列于11月26日18:08开启预售，12月4日10:08正式开售，消费者可在华为商城、各大授权电商、华为体验店、授权零售商购买。

[1] 鸿蒙，指产品搭载 HarmonyOS;AI，指产品支持 AI 消息随身等 AI 功能。

[2] 该功能需支持 HarmonyOS 4.0 以上版本且支持消息智能提醒功能的华为穿戴设备与 HUAWEI Mate 70 系列配合实现。

[3] 天通卫星通信需开通天通卫星业务运营商的相关业务使用，该功能实现与运营商业务部署相关，请以当地运营商实际业务为准。为保障飞行及通信安全，飞机关闭舱门期间请勿使用卫星通信功能。卫星寻呼功能需在卫星信号覆盖范围内支持，在弱卫星信号场景下自动开启，单次最长在线时长为 24 小时。