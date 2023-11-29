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今年最值得购买的人像旗舰―vivoX100系列

2023-11-29 13:55:58 作者：雨宫莲

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 熟悉相机或者镜片的同学可能或多或少都听过蔡司的大名!蔡司是全球光学和光电领域的技术先锋，vivo自从和蔡司开展合作后，每一代的X系列手机产品都有着当下强大的影像功能。前段时间刚发布的vivo X100系列更是今年下半年vivo竭力打造的巅峰之作。 

　　蔡司光学加持 下半年最强人像旗舰―vivoX100系列

  详细来看，vivo X100有着目前vivo最先进的影像配置。后置镜头模组有着一枚5000万像素超感光VCS仿生光谱主摄、一枚6400万像素蔡司超级长焦镜头以及一枚5000万像素超视野超广角镜头和辅助对焦的激光对焦摄像头 dToF。

  此外，在这款手机内部还搭载了vivo自主研发的V2芯片，这枚芯片会直接参与照片的合成，帮助我们得到色彩更加自然、质感更优秀的照片。 

　　蔡司光学加持 下半年最强人像旗舰―vivoX100系列

　　蔡司光学加持 下半年最强人像旗舰―vivoX100系列

  vivo x100最强大的莫过于就是VCS仿生光谱大底主摄，这枚摄像头有着1/1.49英寸的大底，就算是在夜间拍摄也可以得到进光量十分充足的照片。此外，在白天阳光充足的情况下，我们随手就可以拍摄出色彩、清晰度还是动态范围都能有相当出色的照片。 

　　蔡司光学加持 下半年最强人像旗舰―vivoX100系列

  我们直接来看样张，vivo X100凭借着蔡司镜头，成像的饱和度、白平衡、影调均达到自然柔和的画面效果。人像照片这一块，因为vivo X100还有着专门的长焦镜头，所以给予我们拍摄构图的方向就很多。其中50mm也就是2.2倍光学变焦的经典人像焦段可以结合人像和环境，让画面更有层次感但又不复杂。

  目前，vivo X100系列已经在各大平台以及vivo线下店开启了销售，如果你下半年也在考虑更换一部注重拍摄的手机，那么不妨可以购买一台vivo X100。

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