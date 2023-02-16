三星S23U原神实测，性能调度有待改进

【天极网手机频道】前不久三星发布S23系列，由于搭载和高通定制的骁龙8 Gen 2而备受关注。最近有人对三星S23U性能了《原神》测试，但实际表现并不如意。

在测试中，三星S23U的《原神》平均帧率仅有55帧，要低于搭载普通版骁龙8 Gen 2的机型，小米13 Pro的《原神》平均帧率则是达到了59.4帧。同时在功耗表现中，三星S23U的平均功耗达到6.4W，而小米13 Pro仅为5.5W。在温度方面，三星S23U达到43.6℃，小米13 Pro为39.3℃。

从性能调度来看，三星一直以来都偏向保守。不过帧数偏低也有也有部分原因是本土化方面确实国产手机有着不小的优势，国产机型都会针对部分游戏特别优化，因此能够获得更好的成绩也就不那么令人意外了。

这次三星S23全系都采用独家定制芯片，其官方名称为Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy，但出于易宣传且好记的目的，三星精简了这一代号，并将其命名为Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy。

普通版骁龙8 Gen 2型号为SM8550-AB，使用台积电4nm工艺打造，这也是高通转投台积电后首颗大版本迭代的芯片，在发布之前就受到广泛关注。由于前几代骁龙能效比不理想，高通这次专注提升能效比，旨在降低芯片功耗以及温度。不过即使如此，高通依然在骁龙8 Gen 2上实现性能提升。

官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%。这一代骁龙8 Gen 2采用全新架构，1+2+2+3的架构带来不一样的性能表现。一颗基于X3超大核的Kryo Prime核心频率高达3.2GHz，四颗大核频率为2.8GHz，三颗小核频率也达到了2.0GHz。

全新架构让骁龙8 Gen 2无论是面对高负载场景还是中低负载场景，都可以在功耗和性能中寻找一个最佳平衡点，能够提供极限性能，也可以带来最佳能效比。在GPU方面，骁龙8 Gen 2搭载的Adreno GPU同样带来光线追踪技术，有着25%的性能提升和45%的能效提升。

而三星定制版的骁龙8 Gen 2则是在普通版的基础上将X3大核频率超频至3.36GHz，同时GPU的品题也从680MHz提升到719MHz。从跑分数据来看，三星S23系列在GeekBench 5中，单核成绩达到了1583分，而普通版骁龙8 Gen 2的单核成绩基本都在1480分左右。在单核成绩方面，三星定制芯片已然成为安卓最强芯片，同时多核成绩上这颗芯片也已经超过了苹果的A15芯片。

虽然硬件参数非常豪华，但是三星S23U在性能调度方面明显偏向保守。不过目前该机并未在国内上市，2月24日发售后可以看看零售机的实际表现。并且三星S23系列成为高通电竞赛事的官方合作伙伴，在性能方面的调度应该更加奔放才对，用户可以期待一下正式版本。