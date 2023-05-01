4月新品手机汇总 折叠屏市场再现新品

【天极网手机频道】如今，手机更新迭代的速度，已经远超大众的认知水平，几乎每个月都会有新品上市。而四月正式落下帷幕，在过去的这一段时间里，手机市场自然也涌现出了不少新品，包括多款千元机以及两款全新折叠屏。

折叠屏：vivo X Fold2、vivo X Flip

折叠屏作为新型手机形态产品，早已渡过了前期的概念阶段，迈入了轻量化的“常用时代”。vivo X Fold2机身整重278g，折叠厚度12.9mm，展开厚度6.07mm。其轻薄程度，在如今的折叠屏市场显然是极具优势的，与折叠屏最初诞生的厚重不可同日而语。

vivo X Fold2内屏采用一块8.03英寸三星E6大屏，支持120Hz刷新率、2160*1916分辨率、1800nit峰值亮度、960HzPWM调光等功能;外屏则是一块6.53英寸的外屏，同样是三星E6材质，具备120Hz刷新率、2520*1080分辨率、1600nit峰值亮度、21:9比例等高素质特性。

更为重要的是，在轻量化的趋势下，vivo X Fold2并不盲目从众地将指纹识别移至侧边，而是坚持采用3D超声双屏幕指纹技术，保证用户日常的解锁体验。

基础配置上，搭载第二代骁龙8 SPU定制旗舰芯片、LPDDR5X、UFS4.0、自研芯片V2、等效4800mAh远航大电池以及120W双电芯闪充，整体性能与续航水平堪比直板旗舰机。在如此轻薄优雅的外观下，内在的体验依旧领先行业，可以称得上是“内外兼修”的产品。

另一款是小折叠屏产品vivo X Flip，以菱紫配色为例，这是业界首款且唯一的紫色素皮菱格纹小折叠，全面复刻了奢牌小包质感，握在手中小巧轻盈，满满的奢华浪漫气息迎面而来。

基于华丽的外观，vivo X Flip内在的配置同样不可小觑。其搭载第一代骁龙8+芯片、6.74英寸内屏、3.0英寸外屏、4400mAh大电池、44W闪充以及超耐久轻量铰链等配置，各方面综合体验均衡，足以带来持久稳定的性能体验。

其中，3.0英寸的外屏适配了微博、小红书、抖音、微信等多款应用软件APP，能够为用户提供新奇有趣的交互体验。此外，vivo X Flip的影像玩法也充满趣味，你可以利用它折叠的优势，解放双手进行自拍、合照等，也可以把它当做DV机，进行视频录制，形成自己的旅行vlog大片

千元机：真我GT Neo5 SE、vivo Y78+、OPPO A1

千元机市场的机型，更多侧重与用户某一方面的需求，提供比较均衡流畅的综合体验。在这里，笔者主要根据其定位的消费群体，简单列举一下这三款新品的某一些特色。

真我GT Neo5 SE侧重游戏体验，主要搭载第二代骁龙7+移动平台、6.74英寸1.5K144Hz AMOLED柔性直屏、5500mAh超大电池以及100W光速秒充等配置。无论是性能水平，还是续航能力，在同单位产品里均是位列第一梯队，足以为用户带来极致稳定的游戏体验。

OPPO A1侧重各方面流畅的综合体验。外观简约时尚，提供砂岩黑、浩海蓝以及赤霞橙三款潮流配色可选;5000mAh的大电池+67W超级闪充，充电与续航能力相当出色;6.72英寸的高亮广色域高刷大屏，显示效果细腻丝滑;5000万像素的超清主摄+800W像素的前置高清镜头，影像体验同样精彩纷呈。

vivo Y78+也是侧重各方面均衡的综合体验。外观简约精致，提供天青色、暖阳金、月影黑三款时尚配色可选;内置5000mAh大电池，续航能力并不输其他同价位产品;6.78英寸120Hz OLED曲屏，观看视频或玩游戏均有流畅细腻体验;5000万像素OIS光学防抖镜头+200万像素虚化镜头，足以帮助用户轻松定格下精彩的瞬间。

以上五款产品均是四月份发布的新品，包含了两款折叠屏以及三款千元机，为消费者提供了更多的选择空间，感兴趣的用户可以前往官网了解一下。五月份也已经到来，手机厂商又会推出什么样的新品，倒是可以期待一番。