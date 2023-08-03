全新铰链玩法升级 三星Galaxy Z Fold5/Flip5国行发布，7499元起

【天极网手机频道】8月3日晚，三星正式举行Galaxy新品中国发布会，正式推出了折叠屏新机Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5以及三星Galaxy Tab S9系列平板电脑和三星Galaxy Watch6系列智能手表。作为Galaxy Z系列的第五代产品，Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5除了核心配置的迭代升级外，还带来了全新的设计以及新一代的超闭合精工铰链，为消费者带来更加个性化和丰富的体验，而且还能与三星Galaxy Tab S9系列及Galaxy Watch6系列产品互联，更可享受便捷智能的生态体验，加速生活方式升级。

三星Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip5对比前代的变化要大一些，采用了一款更大的外屏，尺寸达到了3.4英寸，峰值亮度可以达到1600尼特，能够显示更多内容，还能够凭借个性化设置彰显用户自己独一无二的风格，实用性和可玩性都更高。用户可以配合相框等功能区自定义外屏，兼顾信息内容和美观度，实现独一无二的个性化设置。搭配智能主题保护壳不仅能为三星Galaxy Z Flip5提供防护，还可通过NFC交互卡片，使外屏主题和保护壳设计风格一致，更和谐地彰显个性品味。

Galaxy Z Flip5外屏支持各种小组件，可以查看天气、通知、设置，并控制音乐等媒体播放，或在闭合状态下浏览通话记录并回拨未接来电，以及使用快速回复功能。还能够打开三星钱包，通过银行卡、支付宝二维码进行支付，切换公交卡、门卡以及车钥匙等，非常的方便快捷。

同时，更大的外屏在进行拍摄时还能带来更好的体验，大视野智能外屏配合上可悬停铰链组成的立式自由拍摄系统，能够解锁更多角度的自拍姿势，在这种立式交互模式下能够更加清晰的预览拍摄效果，并且快速浏览、编辑照片。而且，在使用后置镜头为朋友拍照时，同样可以开启大外屏进行预览，让朋友实时预览，拍摄出最佳的效果。

Galaxy Z Flip5配备了后置1200万像素双摄，并将AI解决方案融入到拍摄系统中，提升拍摄效果。增强的超视觉夜拍系统可以根据环境光线优化图片和视频效果，因此即使是在暗光环境中，用户也可发挥创意收获满意的作品。AI驱动的图像信号处理(ISP)算法则可以减少因光线不佳而可能产生的视觉噪点，同时增强画面的细节和色调。

Galaxy Z Flip5铰链经过重新设计，采用双轨式集成铰链结构的超闭合精工铰链，能够更好的分散冲击力，可以实现无缝折叠，在合上状态下为15.1mm，比前代薄了2mm，重量依旧为187g，小巧的机身可以很轻松地放入口袋或小包之中。

Galaxy Z Flip5展开后是一块6.7英寸2640*1080 AMOLED屏幕，120Hz自适应刷新率，峰值亮度有前代的1200尼特提升到了1750尼特。其它方面，它搭载了骁龙8 Gen2移动平台For Galaxy，有着非常充沛的硬件性能，电池容量为3700mAh。

售价方面，8GB+256GB版本为7499元，8GB+256GB为8499元，提供了提供冰薄荷、云影灰、冰玫紫、星河白四种配色，在三星商城还有极地灰、海浪蓝、山林绿以及日光黄四款专属配色可选。

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold5的升级相对没那么明显，主要是一些细节上的优化。它同样采用了双轨式集成铰链结构的超闭合精工铰链，实现了无缝折叠，厚度下降到了13.4mm，重量比前代更轻，达到了253g，握持更加轻盈舒适。

它配备了一块6.2英寸2316*904第二代动态AMOLED外屏，支持48-120Hz自适应刷新率，亮度提升到了1750尼特。展开后则是一块7.6英寸2176*1812 第二代动态AMOLED屏幕，峰值亮度提升到了1750尼特，100%DCI-P3色域、支持3000000:1的对比度，不同环境下显示效果更出色。

影像方面，Galaxy Z Fold5后置了5000万像素主摄+1000万像素长焦+1200万像素超广角的三摄组合，向Galaxy S23看齐了。外屏还有一颗1000万像素前置镜头，内屏则是一颗400万像素屏下摄像头。

除了硬件上的升级外，这次三星在软件方面同样下了非常大的功夫，专注于提高多任务处理和生产力，升级后的任务栏，能够更好地帮助用户在常用的应用程序之间快速切换，提升工作效率。目前，任务栏中可显示最近开启的应用程序数量增至四个，用户可在处理工作时更方便地切换。新增的双手拖放操作，为用户在应用程序间复制内容提供了更高效的体验。用户只需用手指点选相册中的照片并按住，再用另一只手打开三星笔记应用，即可将这张照片拖拽复制到三星笔记当中。

核心配置这块，它同样搭载的是骁龙8 Gen2移动平台for Galaxy，电池容量为4400mAh。售价方面，12GB+512GB版本为12999元，12GB+1TB版本为14999元。

Galaxy Tab S9系列新品

除了两款折叠屏新机外，三星Galaxy Tab S9系列平板也正式登场，包含三星Galaxy Tab S9、三星Galaxy Tab S9+、三星Galaxy Tab S9 Ultra三款机型。三星Galaxy Tab S9系列均采用第二代动态AMOLED显示屏，支持120Hz自适应刷新率，并支持Vision Booster 技术。此外，性能强劲的第二代骁龙8移动平台for Galaxy也能为三星Galaxy Tab S9系列提供充沛的动力，搭配采用创新双向散热设计的内置VC均热板，轻松运行多项应用、大型文件与各类游戏。

三星Galaxy Tab S9系列还是三星Galaxy Tab S系列中，首款支持IP68级防尘防水的智能平板电脑，无论是机身还是配套的新一代S Pen触控笔均支持IP68级防尘防水，为用户捕捉与记录灵感瞬间释放更多可能性。

售价方面，Galaxy Tab S9 Ultra的WLAN版本为8999元起，5G版为10199元起，Galaxy Tab S9+为7499元起，Galaxy Tab S9为5999元起。

三星Galaxy Watch6系列

三星Galaxy Watch6系列包含三星Galaxy Watch6与三星Galaxy Watch6 Classic两款，拥有不同风格的时尚设计，并搭载三星BioActive多合一传感器与升级的睡眠监测功能。包括可以测量骨骼肌重量、基础代谢、体内水分和体脂率等关键身体数据的身体成分指数、帮助用户以适宜运动强度进行跑步和锻炼的个性化心率区间、升级的自行车跟踪和操场跑步等功能，帮助用户了解自己的身体，坚持运动锻炼，从而追求健康生活。

通过三星Galaxy Watch6系列的睡眠因素评分、睡眠报告、睡眠持续性与睡眠指导模式等功能，用户可更直观地了解自身睡眠规律，养成良好的睡眠习惯，并营造适宜的入睡环境。

售价方面，Galaxy Watch6为1799元起，Galaxy Watch6 Classic为2599元起。

另外，为了让广大中国消费者更加深刻地感受到“折叠”理念传递出的生活态度，三星电子大中华区首席市场官冯恩宣布了三星Galaxy折叠屏手机将联合众多有质感、有态度的艺术家与合作伙伴们，在未来共同打造名为“Folding is an attitude(折叠是一种态度)”的文化艺术主题活动，共同探寻折叠世界之美。

写在最后

三星不断探索软硬件领域，推进科技行业的技术变革，并以用户需求为中心，为市场带来了数款突破性产品，三星Galaxy折叠屏智能手机便是其中代表之一。从这次的新品来看，Galaxy Z Flip5新品的升级更为显性，更大的外屏有助于提升交互体验，还优化了铰链结构，能够无缝折叠屏更薄了一些;Galaxy Z Fold则主要是细节上的优化，一样是采用了全新的铰链结构，实现无缝折叠的同时，整机更轻更薄，软件系统上进行了许多优化，尽可能的让大屏发挥更大作用，专注于提高多任务处理和生产力。