iQOO Neo 7发布海外版，搭载天玑8200

【天极网手机频道】近日，vivo在海外推出了iQOO Neo 7机型，但并非是国内的iQOO Neo 7的海外版本，而是iQOO Neo7 SE的换壳版，搭载天玑8200处理器。

在外观方面，iQOO Neo 7与iQOO Neo7 SE保持一致，iQOO Neo7拥有几何黑(AG玻璃)、印象蓝(素皮)、波谱橙(素皮)三款配色，素皮版厚8.89mm，重197g、玻璃版厚8.5mm，重202g。iQOO Neo7外观相较iQOO Neo6差别不大，家族式云阶摄像头模组设计得到了保留，并融入全新圆形几何元素，配备121°超大弧度3D后盖，只是闪光灯等部分细节设计有所不同。

同时iQOO Neo 7搭载天玑9000+处理器，Geekbench 5单核跑分1231，多核跑分4251，配备LPDDR5内存和超频版UFS 3.1闪存，拥有4013mm2 VC均热板。天玑9000+相较天玑9000并没有改变内部的架构，依然采用一颗X20的大核，三颗A710的中核以及四颗A510的小核组成的三丛集，其中X20这颗大核的核心频率从3.05GHz提升到了3.2GHz，其他两个丛集保持不变。

而iQOO Neo7 SE则是全球首发了天玑8200芯片，该芯片使用台积电新一代4nm工艺制程，采用1+3+4的架构设计，其中一颗是主频高达3.1GHz的A78，以及另外三颗主频为3.0GHz的A78，相比天玑8100略有不同。而四颗能效核心为主频2.0GHz的A55核心，这一点与天玑8100保持一致。

天玑8100的A78核心主频为2.85GHz，这么一看天玑8200似乎更像是天玑8100的超频版本，甚至在GPU方面依然使用相同的Mali-G610 MC6 GPU以及APU580能效方面分别提升8%和13%，如果按照天玑在旗舰芯片中的迭代命名，那么这颗天玑8200更像是天玑8100+而非大版本迭代的正统天玑8200。

iQOO Neo7 SE同样采用屏幕下指纹方面，配备一颗支持OIS的主摄镜头，并且最高可选12GB内存以及512GB储存。续航上，iQOO Neo7 SE采用一块5000mAh的大电池，支持120W快充，这样的配置完全不输一些次旗舰机型。

不过这款机型并没有运行国内的系统，而是运行基于安卓13的FuntouchOS 13系统。相较国内市场，海外用户更加依赖完善的谷歌生态，因此接近原生安卓的操作系统反而才受到这部分用户的青睐。而国内Origin系统针对国内用户进行了本地化适配，更加符合国内手机生态，因此海外用户上手会出现水土不服的情况。

目前这款海外版的iQOO Neo 8GB+128GB的版本售价为29999印度卢比，约合人民币2478元;12GB+256GB的版本售价为33999印度卢比，约合人民币2800元左右。而这两款配置的国内价格分别为2099元和2499元，同时海外版没有16GB内存的版本。