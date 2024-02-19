真我12 Pro系列定档2月27日发布，将引领中端影像跃迁

【天极网手机频道】2月19日，真我realme官宣真我12 Pro系列将于2月27日正式发布。官方表示，继真我GT5 Pro引领长焦新拐点后，真我12 Pro系列将秉持数字系列爆款基因，以中端颠覆者姿态，引领中端影像跨越式跃迁。

天极网了解到，早在真我GT5 Pro发布时，凭借行业前所未有的影像升维，引领长焦影像进入新纪元。真我始终坚信中端用户不需要平平无奇的产品。作为质价比第二张王牌，真我12 Pro系列的到来旨在将质价比版图推向“全系列、全价格段”。而6400万超光影旗舰潜望的普及将颠覆行业惯例，真我12 Pro系列有望树立中国手机潜望长焦的全新里程碑。

在OV64B旗舰潜望加持下，真我12 Pro系列支持至高6倍无损变焦，至高实现120倍超远距变焦，成为同档能实现旗舰变焦功能的产品。专业摄影不止“拍得到”，更要“拍得清”， OV64B潜望长焦配备1/2英寸大底传感器，F/2.6大光圈，相比同焦段直立式长焦拥有更大的感光面积，更高进光量;6400万原生高画质，支持四像素合一，单像素可达1.4μm，无论夜景、日光都能清晰成像，轻松捕捉生活中的精彩瞬间。

目前官方的预约渠道已经开放，仍未透露新品的外观设计与其他细节，新机售价也尚无爆料。从上一代产品定价来看，真我12 Pro系列的售价或将位于1500-2500元之间。至于真我12 Pro系列还将为我们带来哪些惊喜？ 2月27日，我们不妨期待。