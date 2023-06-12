卓越能效表现，第二代骁龙 8 的游戏性能为何如此强悍，原因来了！

【天极网手机频道】随着移动游戏生态的蓬勃发展，玩家对手机的综合性能提出了更为苛刻的要求。第二代骁龙8移动平台的发布为玩家带来了大幅提高的CPU和GPU性能，能效表现相比以往也有了质的提升。伴随着众多OEM厂商高端机型的争相搭载，第二代骁龙8也在广大用户中赢得了优异口碑。

一直以来，高通致力于为广大玩家们提供更加极致的性能表现，骁龙移动平台也在持续自我进化。在第二代骁龙8身上，不论是更强性能、更优能效比，还是硬件级光线追踪、更快更稳的连接等特性，都成为各大高端旗舰机再创性能巅峰的最佳助力。

架构全新升级，CPU和GPU性能巨大进步

第二代骁龙8移动平台在核心架构上进行了大刀阔斧的革新。CPU采用1+4+3的全新架构，一个Cortex-X3超级内核，频率最高可达3.2GHz;2个Cortex-A715加2个Cortex-A710构成性能核心，最高频率为2.8GHz;3个V2版Cortex-510构成效率核心，最高2.0GHz，从而使第二代骁龙8相较于前代带来35%的性能提升和40%的能效提升。

GPU方面，作为Snapdragon Elite Gaming体验的核心，第二代骁龙8移动平台上搭载的Adreno 740 GPU相比上代性能及能效提升高达25%和45%，同时，还支持HDR Vivid、HDR10、HDR10+和杜比视界等格式。通过红魔手机厂商对GPU性能功耗测试，第二代骁龙8的GPU峰值性能远远超过苹果A16处理器，并有着25%的领先，功耗则与其持平。

测试数据显示，ROG7 Pro运行《原神》30分钟，能跑出60.8帧的超稳定表现，OPPO Find X6 Pro平均帧率59.6帧，Redmi K60 Pro也能轻松跑到59.8帧。可见，第二代骁龙8能够为广大玩家带来持久稳定的顺畅画质体验。

Snapdragon Elite Gaming特性全面提升游戏体验

Snapdragon Elite Gaming是高通专门针对移动游戏开发的软硬件一体解决方案。一直以来，Snapdragon Elite Gaming在软、硬件方面的持续优化，不断增加新特性，让手游媲美PC端游，例如之前已经有GPU驱动更新、10bit HDR画面显示、144帧游戏等技术支持。

得益于Adreno GPU硬件架构革新，在第二代骁龙8上集成了全新Snapdragon Elite Gaming游戏引擎特性，重塑游戏体验天花板。首次支持基于硬件的实时移动光追技术，并得到了包括网易《逆水寒》、《天谕》等大厂游戏支持。

光追渲染相比传统的手游阴影渲染技术，更能真实还原阴影、光线、材质等游戏画面中的关键细节，呈现出极为逼真的实时光线追踪效果，带来临场感的视觉体验。

在《逆水寒》游戏中，随风婆娑的竹影与闪烁的星空在涟漪的水面均清晰可见，甚至瓷器、陶片这种光洁表面也都能够呈现不同反射率的逼真光影反射效果，栩栩如生，几乎不输端游的效果。

Snapdragon Elite Gaming所支持VRS渲染技术能对不同的画面元素进行不同精度的渲染，降低GPU负载并提升帧率;升级版的VRS Pro技术则能够进行画面的自动分辨渲染，降低开发者适配难度，使之能支持到更多的游戏中。Adreno图像运动引擎甚至可以直接运算出额外帧插入，使游戏在相同功耗下能够以更高帧率运行，从而进一步降低GPU运算负载，实现“高帧率、低能耗”的效果。

同时，二代骁龙8还率先支持基于移动端优化的虚幻引擎5 Metahuman框架，让玩家能在游戏中体验逼真人物角色的同时，开发者只要采用这套顶级游戏引擎，就能享受到运行效率、开发能力调用等便利，开发更具体验感的游戏。另外，第二代骁龙8还首次支持最新的Vulkan 1.3 API，性能提升高达30%，Vulkan 1.3标准支持Vulkan Raytracing API，给内容开发者打造光追内容提供了硬件基础，硬件厂商也可以将新标准与技术方案能力进行整合，进一步为移动光追技术生态的构建铺平道路。

端到端生态层面支持，构筑全面的移动游戏体验

为给玩家提供全面极致的游戏体验，骁龙不仅在性能方面持续深耕，在音频、网络连接等维度也在不断进阶。第二代骁龙8移动平台支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术，能够通过动态头部追踪支持空间音频特性打造完整的环绕声听感：48毫秒的超低时延则让游戏玩家专注于当下，更快更清晰地听到游戏中的风吹草动，与队友间的超清晰交流。

在网络连接方面，第二代骁龙8采用全新FastConnect 7800连接系统，带来超低时延的Wi-Fi 7和双蓝牙连接，在6GHz下最高能提供5.8Gbps的实际下行速率，相较上代提速60%;而在没有开放6GHz频段的地区，装备第二代骁龙8移动平台的设备也能利用240MHz实现4.3Gbps的下行速率，为用户带来稳定高速和低延迟的无忧连接，告别游戏卡顿，团战、拉枪不掉链子。

与OEM、游戏厂商等持续联合优化，可选择机型众多

多年来，高通与OEM厂商、游戏开发者、游戏引擎的紧密合作，使其在游戏优化上有了天然优势，目前已经和包括网易游戏、腾讯游戏等在内的多家游戏公司合作，在游戏引擎和渲染技术等多方面进行深度优化和定制。

目前，市面上第二代骁龙8机型在主流游戏中均能及时适配高帧率模式，游戏手机还有额外的适配。同时，第二代骁龙8机型选择也十分丰富，从3000元的性能旗舰到万元的顶级旗舰，例如红魔8 Pro，得益于第二代骁龙8 Gen处理器和全新ICE魔冷散热系统11.0等黑科技，运行王者荣耀、吃鸡全都能够满帧率流畅运行;还有ROG游戏手机7，骁龙8gen2芯片搭配全新的矩阵式液冷散热架构7.0和独家X模式，可称为《王者荣耀》满帧神器，而在《王牌战士》、《跑跑卡丁车》、《金铲铲之战》等多款游戏中还提供了165Hz的高刷模式适配。

回顾骁龙移动平台的发展历程，可以看出它始终将解决用户痛点、满足用户需求作为第一要务，并且在不断自我进化，同时也坚持与广大合作伙伴一道，持续推出优质的产品。第二代骁龙8移动平台先是凭借全新架构的CPU、GPU为出色移动游戏体验奠定了的基石，在加上Snapdragon Elite Gaming将VRS、光线追踪等技术融合，让搭载第二代骁龙8手机的移动端游戏体验向端游级看齐，突破游戏手机新的天花板。

可以看出，骁龙移动平台一直以来都走在移动游戏的前列，而未来骁龙也会一直保持这个姿态，在移动端为广大玩家解锁更多的PC级体验!