骁龙遇上夏威夷：高通让AI与人文自然融合

【天极网手机频道】手机与PC的终端侧AI能够做什么？

帮你快速了解陌生的目的地，也可以为你写一首诗，又或者告诉你如何成为冲浪达人，还是提升你的创作效率？

在2023骁龙峰会上，高通透过骁龙X Elite、第三代骁龙8等平台，细致的解读了终端侧AI的优势以及使用场景。同时高通也给合作伙伴携手，加快将骁龙计算平台、移动平台带来的算力升级和领先特性落地到应用场景中，为用户带来智能体验升级。

值得一提的是，重回夏威夷茂宜岛举行骁龙峰会，高通也将当地的人文风情、自然景观融入了现场演示环节中，带来了一次让人印象深刻的AI与人文自然构筑的奇妙旅程。

在骁龙峰会首日的现场演示逛展中，高通准备了五个主题区域，分别对应音频、影像与手机端人工智能、AIGC、PC端人工智能、个性化AI体验与无线互联运动锻炼。

我把它们概括为“听、闻、看、吃、玩”，每一项都和夏威夷以及茂宜岛相关，对应的介绍当地的音乐与乐器，咖啡豆，蝴蝶，食物、运动。

接下来就带大家一一打卡。

听：沉浸体验

尤克里里应该是最具有夏威夷风格的乐器之一，同时参与演示的本地音乐家还向我们介绍了一种夏威夷特有的吉他以及独特的音乐风格，这种风格甚至早于布鲁斯。

现场使用高通移动平台的手机以及骁龙音频平台的耳机，体验了Auracast广播音频，再来台电视播放的视频间无缝切换，吹着海风、听着吉他/尤克里里的曲声，沉浸感带入感极强。

顺便提一下，在第二天的主题演讲环节，现场也是用同样的设备组合，以及Auracast实现了媒体的中文同声传译。

在这个体验区中高通还展示了其电影级拍摄特性，可以更准确识别人脸，在有前后景深的情况下，虚化更明显，同时人物转头时焦点也会自动切换，改变前后景深。

闻：康娜咖啡+终端侧AI助手

康娜咖啡也算是夏威夷的特产之一了，不懂咖啡的我并没有这个名头所触动(尽管此前有朋友介绍过了)，但是当你看到一浴缸咖啡豆，并可以躺进去感受的时候，还是会有些震撼。有趣的是，茂宜岛本地居民似乎更青睐于当地的咖啡，比康娜更好。

进入这个满是咖啡的体验区，我们看到了三项展示――传感器变焦(In Sensor Zoom)、采用70亿参数的终端侧AI助手，以及用手机检测饼干含水量的应用。

传感器变焦已经在智能手机中应用，相比数码变焦可以带来“无损变焦”体验，让影像锐度更高、更清晰，同时在AI、超高像素等特性加入后，拍摄中可以完成主题追踪，让一些跟拍更轻松且成像质量更高。

作为本次骁龙峰会的重中之重，终端侧AI覆盖了几乎每款新品。相比云端，终端侧AI在没有网络的情况下(工作人员展示时特别提醒我们目前处在无网飞行模式)也能使用，并且提供更低时延、更好的隐私数据防护。通过70亿参数的大预言模型，在语音对话问答中，AI能够更快更准确的回答我们提出的问题。

这个体验区的第三项演示也很有趣，借助手机支持近场红外传感器的特性，应用开发者可以用其来检测食物中水分的含量判断其新鲜度，或者检测空气中气溶胶、颗粒物的含量来判断空气质量。现场使用创迈思(trinamiX)推出的一款应用来检测饼干的情况，需要将饼干贴在后置摄像头区域。例如刚从包装带拿出来的饼干会显示“新鲜(fresh)”，而被夏威夷阳光久晒的饼干则显示“不新鲜(Stale)”。

除了食物外，这项特性也可以用来检测人们皮肤的含水量，后文也将提到。

看：“帝王蝶”+AIGC

在影视剧里伴着蝴蝶翩翩起舞的场景经常出现，这次在茂宜岛上，没有人跳舞，但我们亲身感受了一下被蝴蝶包围的感觉。

展示区中，有房间放置了很多黑脉金斑蝶(俗称“帝王蝶”)，工作人员向我们介绍了其生活习性以及生存状况，进入体验房间后可以通过棉签来喂食蝴蝶。这时就会有些蝴蝶落到我们身上，或者环绕飞舞。体验后，我们也每人放飞了一只蝴蝶。还有个冷知识是，根据习俗放飞蝴蝶时许愿一定会实现。

放飞蝴蝶后，另一名工作人员向我们展示了一项AIGC应用，通过第三代骁龙8的终端侧AI，在没有联网的情况下就可以对相册中的照片或者拍摄的照片进行画面的外围扩展等创作，也就是说AI来“补充”相机没有拍摄的外侧空间。

在骁龙峰会的主题演讲中，高通也演示了通过搭载第三代骁龙8的移动平台，不到一秒钟就可以生成一张图片，速度甚至比用户点击还要快，能够用更短时间创作出用户需要的图片。

吃：海的诗和芋头

芋头是当地传统食物，居民通过捣碎加入淀粉等方式进行加工，在这个过程中芋头会发酵产生对肠道有益的菌群。制作的方式和形式很像我们做打糕，只不过芋头没有糯米那样的粘性，并且用手和杵还是很消耗体力的。当时比较好奇的是，如果用APP来检验这些制作好的“芋泥”会得出什么结论呢？

在这个体验区，高通首先介绍了搭载骁龙X Elite的笔记本原型机演示的终端侧AI。与手机端相似，可以快速识别并给出答复，比如我们安排作了一首诗。在PC端高通后续也展示了更多终端侧的AI应用，包括软件合作伙伴利用骁龙X Elite的AI算力带来更高效的内容创作，比如达芬奇中追踪人像抠像等操作，相比x86平台速度可以快上2倍之多;在视频会议场景下可以让参会者面部曝光更匀称，甚至降低或消除眼镜上的反光。

在这个体验区的另一个演示应该是很多视频主播、博主、内容创作者喜欢的功能――前后摄像头同时拍摄。需要指出的是，高通演示的功能并不是前后镜头的“画中画”，而是拍摄过程中就完成了前置摄像头人物的抠像，并融入后置摄像头拍摄内容中，不仅视觉观感提升，还减轻了后期的工作量，很适合探店、打卡等内容拍摄。

玩：AI+冲浪

冲浪是夏威夷比较有代表性的运动之一，现场的工作人员介绍了在夏威夷冲浪受欢迎的程度及发展，并展示“复古”和目前的冲浪板。高通与合作伙伴带来的解决方案，结合AI，可以让用户更轻松、更个人化的进行冲浪前准备及训练，虽然不能小白变高手，但提供了从0到入门的捷径。

首先可以通过智能手机来定制适合自己的“冲浪训练规划”。在智能手机上通过应用终端侧AI技术，结合用户性别、年龄、日常锻炼情况登体况信息，给出训练建议。比如对于年轻且有较高频次运动的女性用户，AI建议进一步加强核心训练，并可以寻找教练来快速提升冲浪技巧。

这也是终端侧AI更个性化的一种体现。随着日常使用的深入，智能手机中的AI可以更“了解”用户，在更好隐私保护的前提下，来定制符合用户需求的个人化AI助手和体验。

然后，通过终端的近红外传感器可以检测空气中PM2.5，判断当前是否适合进行室外活动。同时，还有创迈思(trinamiX)推出的应用，通过近红外传感器来检测皮肤的含水量等情况，让用户在运动中做好健康防护。

另外，在训练方面，应用程序通过骁龙手机+XR头显设备可以让用户在眼镜中沉浸式互动，跟随引导完成训练。同时，凭借手机摄像头识别，AI可判断用户当前的动作是否准确，通过提示进行矫正，让身体训练更合理、高效。

值得一提的是，在本次峰会上高通推出了，跨平台技术Snapdragon Seamless，让使用Android、Windows和其他操作系统的骁龙终端发现彼此，并能像使用统一的整合系统般工作以共享信息。例如，无线耳机同时连接手机、PC时可以根据音源优先级智能切换，当手机播放音乐时，PC突然发来视频会议需求，耳机连接将会切换至PC，视频会议结束后，会切回手机继续播放音乐。

目前，第三代骁龙8、骁龙X Elite、高通可穿戴平台与音频平台都已经支持Snapdragon Seamless，未来还将扩展至XR、汽车和物联网平台。也就是说针对运动健身场景，不仅可以凭借手机+眼镜来进行动作矫正，还可以与手表互联，将心率、血氧等体征信息同步到眼镜中显示。

写在最后

终端侧AI是本届骁龙峰会核心亮点之一，无论是骁龙X Elite、第三代骁龙8，又或者音频、XR解决方案，在AI的加持下都带来了体验提升。

从体验感受来讲，一方面是如语音助手、拍摄等“传统功能”的体验升级。这些应用几年前便开始应用AI，但在大模型、AI算力提升等特性的影响下，交互形式更加丰富且自然，同时终端侧AI也带来了更符合用户特性的体验。

另一方面，随着终端侧AI算力增强以及大模型赋能，手机、PC结合AI正带来新的应用模式和落地场景，比如AIGC的辅助创作，NPU推动下内容生产加速，视频中智能物品消除等等。

在这趟短暂的AI与人文自然旅程中，不仅能够感受到人们具备的创造力，也看到了科技赋能下的更多可能性。比如过去我们检测食物品质靠嗅觉、味觉，稍不注意可能就成为尝试“变质食物”的小白鼠，那今后则可以用手机与AI解决这个问题，摄像头一测，就有结果;还可以借助生成式AI，解锁全新的创作模式、工作流程;AI智能追踪让跟拍更轻松，智能物体消除减轻了后期的工作量;还有更个性、定制化的AI助理，提供更懂用户的建议与计划。

总而言之，几天骁龙峰会下来，最鲜明的感受就是――终端侧AI大有可为。尽管在应用探索、落地的过程中必然会遇到挑战，但高通在平台、软件、开放生态等方面的布局，以及携手合作伙伴围绕终端侧AI应用场景的创新，都将有助于打开局面，让2024年无论是手机、PC还是其他终端设备，都“更有趣”，都多一份智能体验。