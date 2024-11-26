HUAWEI Mate X6 震撼登场，折叠引领者，巅峰再跨越

【天极网手机频道】2024年11月26日，华为Mate品牌盛典上，HUAWEI Mate X6正式亮相。作为华为全新一代折叠旗舰，HUAWEI Mate X6在轻薄可靠、影像系统、软件体验等各个方面实现飞跃，将折叠屏手机的综合体验提升到全新的高度，成就行业又一标杆之作。

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示：“折叠引领者，巅峰再跨越，HUAWEI Mate X6从内到外强得飞起，为消费者带来全面革新的折叠屏体验。”

设计，自带光环

HUAWEI Mate X6外观传承HUAWEI Mate X系列的寰宇主题家族化设计和中轴对称的经典布局，以行星运行轨道为灵感，匠心打造“寰宇星轨”造型，突破边界，探索足迹汇聚成轨。

配色方面，HUAWEI Mate X6以星云纹理为灵感，推出星云灰和星云白两款配色，采用微纳米3D拓印锦纤材质，精心打造细腻的手感，超高反射光学镀膜令其璀璨生辉。此外，HUAWEI Mate X6还提供寰宇红、深海蓝、曜石黑三款超薄素皮机身配色。

性能，实力拉满

HUAWEI Mate X6首创分布式玄武架构，通过对折叠机主框和副框的零部件全新布局设计，并采用顶尖的创新材料，手机副框空间利用率提升32%[1]，带来通信、散热、可靠性的全方位跃迁。

通信上，HUAWEI Mate X6创造性使用分布式天线布局，天线长度增加81%，综合信号强度提升60%[2]，整体通信体验焕然一新;散热上，热源分离的空间布局，再加上等效导热系数2000W/m・K的超高导热石墨烯、3D液冷VC等创新材料，即使在大型手游和视频通话同时运行的重载场景下也能冷静应对;可靠性上，第二代玄武钢化昆仑玻璃外屏[3]、创新碳纤维支撑层内屏、全新玄武水滴铰链、超强机翼铝机身框架，令HUAWEI Mate X6全面可靠。

华为致力于引领卫星通信大众化，HUAWEI Mate X6支持天通卫星通信和双向北斗卫星消息[4]，天通卫星推出增强寻呼，重要消息不错过;新增星闪查找，关机也能精准定位[5]，出行多一份安心。

影像，眼界大开

HUAWEI Mate X6拥有XMAGE的强大能力，全新的红枫原色影像系统实现影像能力全面跃迁。

HUAWEI Mate X6突破性地采用150万多光谱通道红枫原色摄像头，色彩还原度提升120%[6]，无论肤色、衣色还是自然色彩，都能准确捕捉并还原。

HUAWEI Mate X6搭载4000万像素超广角摄像头，5000万像素超光变主摄支持十档物理可变光圈，4800万像素潜望式长焦微距摄像头支持4倍光学变焦和5cm超级微距，并新增“扩展清晰”[7]功能，确保微距拍摄前景后景皆清晰。

AI动态照片搭配多角度悬停的特性，给予HUAWEI Mate X6更多创作空间，可轻松驾驭“运动轨迹”[8]、“主角时刻”[9]等创意拍摄手法。

体验，大有不同

升级到最新的原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT后，HUAWEI Mate X6可获得更沉浸的体验、更智慧的AI和更高效的操作。

更沉浸：7.93英寸的高清大屏不仅视觉效果非凡，日益成熟的折叠屏生态更带来体验上的飞越，在游戏、观影、浏览资讯时提供更沉浸的视野和高效的信息展示。

更智慧：在智慧分屏的加持下，Mate X6上的小艺成为更强大的智慧助手，文档无需拖拽，即可一键生成图表[10]，智能拆分文档，左右对照更高效。华为还将AI能力赋能生态伙伴，如钉钉文档和搜狐新闻可实现智能摘要[11]，微博支持智能扩写[12]，更多应用也在陆续接入中。

更高效：“全景多窗”功能的加入，有效提升了大屏的操作效率，支持三个应用同时在大屏上运行，顺滑切换，开视频会议、查资料、聊天沟通三不误，一屏可当三屏用。另有心情盒子、时空穿越、空气投篮等趣味主题，为每次开合增添惊喜，在日常使用中彰显个性。

华为Mate X6于11月26日18：08开启预售，12月06日10：08正式开售，12GB+256GB售价12999元，12GB+512GB售价13999元，典藏版16GB+512GB售价14999元，典藏版16GB+1TB售价15999元，消费者可在华为商城、各大授权电商、华为体验店、授权零售商选购。

[1] 数据来源于华为实验室，基于HUAWEI Mate X6与未采用分布式架构机型的对比。

[2] 数据来源于华为实验室，基于HUAWEI Mate X6与HUAWEI Mate X5对比

[3] HUAWEI Mate X6典藏版外屏采用第二代玄武钢化玻璃，其他版本采用第二代昆仑玻璃

[4] HUAWEI Mate X6典藏版支持天通卫星和北斗卫星消息，其他版本仅支持北斗卫星消息

[5] 关机查找，最多支持关机状态后48小时

[6] 数据来源于华为实验室，基于HUAWEI Mate X6与HUAWEI Mate X5对比

[7] 拍摄静态物体时推荐使用扩展清晰功能，手机需后续HOTA升级支持

[8] 手机需后续HOTA升级支持

[9] 手机需后续HOTA升级支持

[10] 该功能需升级小艺至最新版本，使用时需要保持联网状态，摘要及问答信息仅供参考，具体以实际体验为准

[11] 该功能需后续应用升级支持，具体以实际体验为准

[12] 该功能需后续应用升级支持，具体以实际体验为准