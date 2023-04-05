OPPO Find X6 Pro霸榜安卓手机性能榜榜首，影像性能皆可兼得

【天极网手机频道】早些时候安兔兔便公布了3月旗舰机性能排行榜，刚刚在3月底发布的OPPO Find X6 Pro凭借超强实力直接登顶，不妨一起来看看OPPO Find X6 Pro有多强悍吧。

作为OPPO的旗舰系列，Find X系列一直以高辨识度的美学设计、领先行业的配置以及优异的影像体验等优势，获得市场的高度认可。这一次OPPO Find X6 Pro搭载由索尼IMX890超光感潜望长焦镜头+索尼IMX890自由曲面超广角镜头+索尼IMX989一英寸大底广角镜头组成的超光影影像系统，在不同焦段上都具备了传统手机主摄级的感光与成像能力，带来不分主次、不留遗憾的全新影像体验。

突破性的潜望长焦摄像头带来出众的光影表现，不仅可以保留自然环境独特的暗部氛围，更可以明确地还原人物主体的面部的高光;同时，这颗镜头还可以拍摄等效144mm的远摄画面，带来清晰锐利的细节和自然的光影过渡，让光线从被摄主体的高光区域细腻地流转到暗部阴影，用光影勾勒出整体画面的立体感。

这颗超光感潜望长焦摄像头利用 OPPO 算法与大底传感器的融合可以拍出远超行业水准的暗光长焦画面，就算在暗光环境下也可以获得更纯净清晰的画面细节同时保持极为出众的动态范围表现，环境、物品和人脸的色彩都得到了正确的还原，让夜色的暗和光源的明呈现出独特的张力;长焦拍摄的逆光场景暗部细节也仍然丰富，充分还原了暗光环境的空间感和人物的立体感。

性能上，OPPO Find X6 Pro内置第二代骁龙 8 移动平台，搭配满血版 LPDDR5X 内存( 8533 Mbps 最高速率)+UFS4.0 组成旗舰“性能铁三角”，以及最高可选择16GB+512GB的超大存储组合，更通过自主研发的 ColorOS 超算平台让OPPO Find X6 Pro旗舰性能得以持久稳定地释放。

内置的ColorOS 13.1系统超算平台全新进化，在内存基因重组技术的基础上，新增微架构超算引擎和焕新存储技术两项全新特性，针对高负载应用卡顿、高负载高功耗和久用老化进行深度优化，做到性能无损的同时续航表现更佳，让用户无论日常使用、高负载使用甚至久用之下，都能获得极致流畅体验。

在微架构超算引擎加持下，OPPO Find X6 Pro实现更强性能，更低功耗，安兔兔性能跑分平均超过了130万分。在微架构超算引擎配合OPPO 的 HyperBoost 游戏稳帧引擎之下，使 OPPO Find X6 Pro在《王者荣耀》120 帧+极致画质的条件下平均帧率基本是满分，在《原神》 60 帧最高画质的条件下，OPPO Find X6 Pro 也可以做到 59.8 的平均帧率，解决了高负载游戏带来的高功耗、帧率不稳定等问题，给用户带来一场畅快淋漓的电竞级别的满帧体验。

至于充电与续航，OPPO Find X6 Pro配备了5000mAh大容量电池与最高100w超级闪充，同时支持50w无线超级闪充，整体充电与续航能力并不输任何旗舰机。此外，内置的电池健康引擎还能够减缓电池容量的损耗，让手机久用如新。

外观设计上，OPPO Find X6 Pro提供了大漠银月、云墨黑和飞泉绿三款全新配色，均是为OPPO Find X6系列全新打造的新配色。其中的大漠银月配色，主要采用小羊皮纹理的棕色素皮材质，融合银色金属，手感温润细腻，耐脏防水，约216g的整机重量也塑造了较为舒适的手感。大漠银月配色镜头模组采用“环宇设计”，比其他两款配色多了镜头圆环、对焦环刻度两个来自专业相机的设计元素，巧妙传承单反镜头安装的卡扣点，致敬传奇。镜圈上半部分为亮面玻璃材质，下半部分使用哑拉丝金属，不仅具备视觉上具备层次感，还拥有细腻丝滑的触感。

屏幕方面，OPPO Find X6 Pro采用一块6.82英寸的120Hz高刷屏，屏幕峰值亮度达到了创纪录的 2500nit，基于光子矩阵技术，Find X6系列全新的Pro XDR显示功能可以让屏幕突破既定的全局亮度，对光源、天空等高光区域进行高亮显示，实现最高8倍的亮度提升，把画面的动态范围还原到最真实的程度。

综合来看，OPPO Find X6 Pro在影像方面保持领先优势的同时，性能、游戏、等年轻用户关注的细节与使用场景做到旗舰级水准。如果近期想要一款“全能型”的智能手机，OPPO Find X6 Pro是不二之选。