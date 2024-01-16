2023年OPPO凭借卓越产品和前沿技术创新稳守全球前四，持续领先市场

【天极网手机频道】1月15日，根据最新的IDC数据，OPPO以8.8%的市场占有率和1.03亿的出货量，成功位居2023年全球智能手机市场出货量第四位。在市场大盘仍整体下降的2023年， OPPO凭借一系列卓越产品，全球用户数量突破了6亿大关，覆盖超过60个国家和地区。根据Canalys数据，截至2023年第三季度，OPPO (含一加) 在全球 20个市场的市场份额位居前三，保持稳定优势。

过去一年，OPPO持续推陈出新，发布了多款引领行业发展的标杆产品，包括影像旗舰Find X6系列、折叠旗舰Find N3系列等。在折叠细分市场，Counterpoint数据显示，OPPO折叠手机在上半年中国市场份额高达20%，Find N2 Flip以31%的份额位居竖折折叠屏市场第一。OPPO Find N3系列折叠产品发布以来，获海内外媒体一致赞誉，影像实力、产品设计和性能表现不断刷新行业标准。今年，刚发布的OPPO Find X7销量再创新高，首创双潜望四主摄镜头模组，以超强多摄变焦能力再次引爆市场，首销当天全渠道销量是上一代的317%。

OPPO优异的产品表现离不开持续的研发续投入，OPPO目前的全球专利授权量已超过54000件，位列全球第六，在影像、5G通信、AI等领域专利持续领先。此外，OPPO还持续探索AI、XR等前沿技术领域，致力于为全球用户带来突破性的体验。2023年，OPPO正式发布自主训练的大模型AndesGPT，根据大语言模型评测平台OpenCompass数据，在同为70亿(7B)规模参数下的大模型中排名第一。在刚刚发布的OPPO Find X7系列上，OPPO实现了行业首个端侧的70亿参数模型的落地应用，得益于AndsGPT对小布助手的赋能，为用户带来自然语言理解、文本内容摘要、通话语音摘要等下一代的AI体验。

持续的创新为OPPO赢得了广泛的国际认可。其aR智能眼镜OPPO Air Glass荣获2023年爱迪生最佳新产品奖，而无需电池即可实现通信的OPPO零功耗标签入选《TIME》2023 最佳发明。OPPO在绿色创新方面同样硕果累累，自主研发的电池健康引擎荣获2023年SEAL可持续发展产品奖，并助力OPPO登上Fast Company“2023年亚太十大最具创新力公司”榜单。