B站没必要在贴片广告上那么保守吧

【天极网手机频道】叔叔：“B站未来有可能会倒闭，但绝不会变质。”

“永远不加视频贴片广告”这句朴素的承诺依然刻b站的DNA里，虽然2016年上线的新番中有添加过15秒“伪广告”，但在当前长短视频平台广告横飞的世界里，b站却也显得清新脱俗，他的承诺总体来说还是做到了。

2011年，陈睿接手b站以来，抱着给二次元ACG爱好者灵魂安放处的初心，小破站发展一直不温不火，但用户粘性高于任何一家内容网站。用户是自得其乐了，可是小国寡民的状态注定和营收相悖，叔叔连忙扩展业务板块，加入游戏、影视、音乐、美食、知识板块、广告业务、再到电商，进军竖视频，并试图拉b站出圈，2019年爆火的《后浪》使小破站这个亚文化平台走到了台前，但打破壁垒后激增的用户数使原来的二次元文化特色逐渐被稀释。

所以，原住民们不乐意了。

虽说互联网大佬们经常被网友“问候”这件事早已不足为奇，但陈睿这个属实有点过分了吧，只要报道和b站相关，就会有大批人涌入评论区将“蒙古上单”的名号吊挂出来，更奇妙的是，这些字眼竟会引发来自四面八方的“同志”像是参加某种舍我其谁的革命般的共鸣。这些朴素的正义使者自以为是在拯救二次元爱好者的精神家园或是在缅怀过去又或者单纯是想借着蒙古上单去发泄自己对b站商业化的不满，在我看来，这些都是可笑的。

b站再不商业化就要死了。

3月2号晚间，B站公布了刂�2022年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务报告。财报显示，2022财年B站总营收同比增长13%，达219亿元人民币，其中第四季度营收达61.4亿元人民币，同比增长6%，为 B 站近年来营收增速新低。2022年全年净亏损为75亿元，2021年同期亏损68亿元，2020年同期为31亿元，19年亏损13.036亿元。

距离B站在纳斯达克挂牌上市已经过去5年，一开始的亏损还能说是在拓展商业板块上卧薪尝胆，正是花钱的时候，但这都过去多少年了，B站在亏钱的道路上越走越远了，这就有点说不过去了吧。

难道真就像老人儿们说的那样商业化道路走错了吗？？怎么会有网站又火又穷的。

B站目前业务主要分为四大板块，游戏、增值服务(直播和大会员)、广告和电商。

增值服务收入占了Q4营收近40%，从财报数据看，随着众多精品内容的上线，Q4 B站大会员数达2,140万，环比增长近100万。说明b站的不管是Z世代还是Z+世代群体对于优质内容的付费意愿都是比较高的。

游戏业务如今的表现，着实有点令人惋惜，2022 全年游戏业务实现营收 50.2 亿元，在整体营收中占比约为 22.9%，是四大业务中唯一没有增长的版块。去年，陈睿将游戏业务重新抓到手中，似乎想在自研上大干一番，但并没啥起色，游戏行业虽然毛利高，但也烧钱得很，想在2024年靠游戏创收入新高也不大可能。。

直播电商更别提，去年双十一重整电商业务板块，是加入小黄车了，但是保守的up主转向直播难免比较谨慎，即使做直播带货，也是佛系得很，它挂它的，我播我的，也没法子和科班出身的tb、jd以及后来居上的抖音竞争。

收入占比第二高的广告似乎颇有希望，2022Q4 季度 B 站广告业务营收占比 25% ，超越了占比 19% 的游戏业务，成为商业化的重要增长引擎;但是 B 站的广告盘子相对较小，原本被市场寄予厚望却在 2022Q4 出现了同比增速下滑，这无疑是一个需要警惕的信号。

盘一盘B站的广告模式，主要有商业广告(包括内容 IP、硬广、召集令、新品日及活动营销)、招商广告( B 站所有项目如虚拟偶像与直播招商相关商业化广告口径)、内部广告(主要为 B 站游戏的流量口径，)及效果广告(包括商业广告启动、信息流及品牌号投流)，贴片广告目前还在蜻蜓点水中……

从目前营收四架马车来看，广告似乎是最有希望给B站创收的项目了，仅仅因为早年陈睿立下的 flag 以及很多白嫖党义正言辞“因为没有贴片广告才选择 B 站”而放弃贴片着实有点可惜。

今年B站又要着重降本增效，减亏的魔掌伸向了up主。为了增加广告收入“偷偷”加入竖短视频，我真怕这么折腾着作为一个泛知识平台的B站也变质了……

前几日，B站给up主分成91亿的热搜词条挂了一整天，做B站的up主真的如数据一样光鲜亮丽吗？自去年B站开始降本增效，降的这个本有一大半是创作者的激励金，经常有人吐槽，花一个月时间精心制作的视频收入只有六分钱，还不如进厂拧螺丝，营收压力最终给到UP主，肯定会有越来越多人从B站出走到其他平台。

还有21年上线的Story Mode虽然给B站增加了不少日活，但是如果竖短视频内容比重太多，无疑会使B站失去中长视频内容特色。

那为什么不重新从广告上开开源，尝试下贴片广告呢？

所以现在要考虑的不是要不要加，而是怎么加能让大部分用户满意呢？

抄YouTube作业!

b站和YouTube的内容是最像的，都是PUGC(专业用户创作视频)+UGC(用户生产内容)为主的中长视频，YouTube一直以来实行的这种可跳过的视频广告，不仅没有使平台用户流失，还增强了平台商业价值。

四季度财报显示，YouTube广告业务营收为86.33亿美元，高于上年同期的68.85亿美元，同比增长25.4%。

这种广告模式其实是很讨巧的，观看者可选择在 5 秒后跳过广告，一方面用户能控制是否播放广告，另一方面在这个准备点击跳过的过程中又吸纳了观看者的注意力，同时这种效果广告具备的天然属性――卷，又会使得广告质量比较高，也许广告本身也可以作为一个比较有意思的内容，平台和UP可以根据视频时长、内容属性决定插播位置、时长以及次数。

抖快这种短视频平台更多的是信息流广告，即不像广告的广告，滑着滑着，正兴头上呢，一看半天这是个广告...就好比你妈告你今天和隔壁王大姨吃个饭结果是要给你相亲的感觉。

微博就知道搞钱，两步一个小广告，点击取消类似推荐或者不感兴趣只能起到自我安慰的作用，该推还是给你推，都不带筛的……

腾爱优更别说，强制性120s前插，不看广告是要花钱买会员的，买了会员还有小剧场，总之就是各种坑等着你。而且这种影视剧平台很吃资源，用户跟着内容跑，有好剧集根本不愁广告商，所以人家的贴片是定价售卖的，定价就意味着广告不会因为曝光高就成本减少，广告商就懒得优化素材，“屠龙宝刀一点就送”这种体验极差的小广告就来了...

而B站这种插个可跳过贴片广告在他们中间就又显得清新脱俗起来了~

或许这是B站卸下贴片广告紧箍咒最折中的方式~

内容为王!

虽然，内容为王这个词已经说烂了，抖快等短视频平台在杀用户时间上确实很牛逼，但是这种在碎片化时间浏览碎片化内容的模式难以获得用户的忠诚度，而b站在这方面却有其优势，真正好的内容用户是愿意花时间等待的，只有做出值得等待的内容，用户才慢慢能接受平台广告。

面对激增的用户数，原本的二次元内容已然满足不了用户的多元化需求，必须拓展版图，生存问题就是摆在台面上的问题，正处在转型期的b站，商业化已然成了一场不可能回头的征程，那么，找路子挣钱还是继续不上不下，叔叔必须做出选择了!