【天极网手机频道】作为 OPPO 2025 年新一代旗舰，Find X9 系列以“旅拍神器”为定位，而其中的 Find X9 Pro 更是旗舰影像的极致表达。如果说 “景色动人” 是摄影的基础，那么在 Find X9 Pro 上，“人像更美”与“动静皆超清”则成为这部手机不可忽视的标签。

Find X9 Pro 最大的影像亮点之一，是其搭载的 哈苏真 2 亿长焦镜头。这枚镜头采用了 AOA 主动光学校准技术，校准精度可达 0.1 微米，凭此使得镜头解析力提升约 15%。光圈为 f/2.1，进光量飙升 高达 140%(对比同类老款镜头)。而在焦段方面，其黄金标称焦距为 70mm，结合超晶态蓝玻璃与严格的光学控制，有效抑制杂光与鬼影，确保画质清晰自然。

在光学层面，这是真正意义上由镜头主导的 2 亿画质输出―― 而非单纯的软件堆像素。官方直称其为“哈苏真两亿直出画质”。

光学硬件强固基础，而要将 “硬件潜力 → 最终成片画质” 转化，还必须仰仗强大算法与算力。为此，OPPO 为 Find X9 / X9 Pro 布局了 LUMO 超像素融合引擎。借助这套技术，Find X9 系列可在所有焦段(超广角 / 主摄 / 长焦)默认直出 哈苏 8K 超清照片――用户无需手动进入高级模式

在合成过程中，LUMO 引擎对多帧图像进行并行计算与精准融合，充分利用硬件算力及 OPPO 芯链架构的优势，实现像素级的精细处理。X9 Pro 在处理 2 亿像素照片时，也可借助 LUMO 支持多帧融合，确保最终成片达到“可裁切”的高画质表现。

硬件与算法之外，色彩调校也极其关键。Find X9 Pro 引入了 Ultra 级丹霞色彩还原镜头，与传感器、多光谱传感器协同工作，实现对人物与环境色彩的精准还原。无论室内外、不同色温环境，Rec.2020 / P3 色彩空间下的人像肤色、背景植被、天空色调，都能兼顾真实与艺术感。

在以往手机拍照中，实况照片(Live Photos / 实况)常被视为“动图附带截帧”，画质往往被严重压缩。此次 Find X9 系列全球首发 4K 超清实况照片直出，直接将实况照片画质从“2K 常规水平”提升至 4K 等级。

这意味着：过程帧 / 封面帧 均具备 HDR 显示能力，无论你截取哪一帧，都几乎可作为壁纸级高画质照片使用。相比传统实况照片的模糊、画面抖动、边缘失真等问题，Find X9 带来的体验几乎是颠覆性的。

此外，4K 超清实况还支持 慢动作拍摄、视频导出为实况照片、实况拼图 等三种玩法。你可以用它来记录街头动态、舞蹈动作、旅行瞬间，既能获得视频流畅，也可随拍即得高画质静帧。

更巧妙的是，OPPO 与小红书达成合作，Find X9 系列支持 4K 实况照片一键分享到小红书，真正打通创作与社交的链路。

在静态摄影能力上，Find X9 / X9 Pro 默认直出 哈苏 8K 超清照片，覆盖从超广角、主摄到长焦各个焦段，几乎做到“拍多少，就还原多少”。

这种直出 8K 的能力，源自 LUMO 引擎对每个像素的精密融合与算力支持。即使你将 8K 照片进行大幅裁切，其局部图像也仍能保持极其锐利的解析力与细节层次。无需担心“裁了就糊”的老问题。

在实拍的样张中，你能看到即便在局部裁切后，模特的皮肤纹理、发丝细节均被清晰保留;背景的树木纹理、天空渐变、光影层次也未失真。就是这种 “图放大也耐看” 的实力，让 Find X9 Pro 在旅拍图阵营中具有极大竞争力。

如果你喜欢拍风景、拍人物，也喜欢在旅途中记录生活的细节，那么 Find X9 Pro 确实是极具竞争力的选择。景美人更美，动静全超清，这既是 OPPO 在 2025 年的影像宣言，也是对未来手机拍摄体验的一次有力前瞻。