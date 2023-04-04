联发科天玑新U来了，由iQOO首发天玑9200+，能否扳回一局？

【天极网手机频道】今年之前的联发科可谓意气风发，出尽了风头，不仅在高端市场实现了爆发，在中端市场也压着高通打，但进入2023年之后，联发科就像“人间蒸发”了一样，尤其是在高通发布骁龙8G1+和骁龙8G2之后，联发科完全失联。

2021~2022年联发科赶上了好时机，高通的骁龙888、骁龙8G1都出现了发热问题，由于自家高端芯片天玑1200、天玑9000都由台积电代工，因此两款芯片的性能和功耗都做得很到位，一度成为高端芯片市场的佼佼者。

尤其是在中端市场，天玑8100可谓大杀四方，备受手机厂商的欢迎，因此去年市面上大多数的中端机都采用了这颗芯片。时间来到2022年年底，当高通发布骁龙 8G2后，整个局势就发生了翻天覆地的变化，骁龙8G2收复端市场，而上一代的骁龙8G1+芯片则下放中高端芯片市场，双面夹击打了个联发科措手不及。放眼现在的手机市场，无论是中端手机，还是高端机型几乎都采用了高通的芯片，尤其是今年春季新机爆发潮，联发科新机屈指可数。

现在的芯片市场格局大概是这样的，骁龙8Gen2完全压制了天玑9200、骁龙8+完全压制了天玑9000和天玑8200，更绝的是，前不久高通还推出了第二代骁龙7+，据说该款芯片的表现胜过天玑8200。而在当前的数码圈，大家讨论得最多的是，骁龙8Gen2和A16哪个更强、骁龙8+下放2000元价位是否值得购买，而关于天玑9200、天玑8200以及天玑7200的相关话题根本没什么热度。

4月4日消息，博主数码闲聊站透露，iQOO Neo8全球首发联发科天玑9200+移动平台，这颗芯片将会对标高通骁龙8 Gen2。据悉，天玑9200+就是天玑9200的升频版本，CPU部分依然由1颗X3超大核、3颗A715大核和4颗A510小核组成，其中超大核和大核均支持64位应用，时钟频率最高突破了3.05GHz，仍然是台积电4nm工艺制程打造，安兔兔跑分可能会突破130万分。作为对比，其主要对手骁龙8 Gen2的跑分已经超过了130万分。

可见，面对高通的压力，联发科也在试图反击，计划将于第二季度推出天玑9200+旗舰芯片，一场精彩的芯片大战就此拉开序幕。

你认为，天玑9200+是否可以为联发科扳回一局呢？