影棚级人像，光彩绽放 vivo S18系列全平台预售2299元起

【天极网手机频道】12月14日，vivo正式发布vivo S18系列新品，今日全平台开启预售。vivo S18系列延续东方美学设计，以创新工艺描绘出繁花似锦，传递“人生似锦 尽情绽放”的美好祝福;对标影棚级效果，以X系列满分同款影像系统搭配影棚级柔光环、影棚级人像算法矩阵，定义人像新标准「影棚级人像」;此外，S18系列以轻薄设计打造旗舰级性能，全系“百万跑分”处理器、120Hz朝阳护眼屏、超薄5000mAh蓝海电池以及AI蓝心大模型，轻薄但体验满级。

首创浮光雕花工艺：东方美学 花开似锦

从颜如玉、山海青到花似锦，vivo S系列持续探索东方美学神韵在现代设计中的表达，融入细腻、温婉的情感沟通。vivo S18系列「花似锦」，取东方意境中的“花”为灵感，汇聚象征好运的贝壳、代表繁荣的花朵、寓意祝福的云锦，用光影和色彩绘就“锦上花开”的画卷，也将“人生似锦，尽情绽放”的美好祝福传递。

为此，vivo首创「浮光雕花」工艺，通过1300万道切线，参考光照投射的明暗规律，刻画出花瓣立体、舒展的动态。同时，首创云锦玻璃工艺，用400万颗微米级方形钻体，实现内敛、层次丰富的光影柔和过渡，模拟出金丝银线织出的云锦般的光华和质感。

水光云窗设计，以中式建筑「可采光，可留景」的窗为灵感。创新排布两扇圆角方窗，拥有如晶莹水珠即将溢出一般的R角以及钻石切边手法打磨出的金属侧边。既保留了矩形周正的秩序感，也用柔和的圆弧打造灵动精致。

花似锦之外，S18系列还有全新配色「青澈」，不仅继承了「颜如玉」的温润质感，还延续了「山海青」的山水意境，用涓涓不息的清澈波浪，打造一幅“水光潋滟晴方好”的江海图卷。

X系列同款影像系统 开启影棚级人像时代

百年人像摄影发展以来，「影棚级人像」凭借柔美立体光影、超清通透画质、自然光学虚化，成为公认的人像摄影天花板。但是，它往往需要一整支集合了摄影师、灯光师等的专业团队，且在棚内完成。

致力于打造“拍人最好的手机”的S系列，以影棚级人像为目标，希望打破这种局限。vivo S18系列融合光学摄影和计算摄影，集成X系列旗舰同款的超光感影像系统、人像算法以及S独一档的影棚级柔光环，将影棚级光影、画质、氛围还原，在日常生活中也可以随手拍出影棚级人像。

vivo S18系列全系搭载5000万人眼仿生主摄，行业首创VCS人眼仿生技术，最高可提升25%画质纯净度。vivo S18 Pro更搭载X100同款5000万索尼IMX920仿生大底传感器、X100同款5000万超广角传感器以及X90s同款专业长焦人像传感器，全系OIS蜂鸟超级防抖，突破时间和空间的限制，不管是白天、夜晚，还是远景、近景，都可精确感光成像，全场景都有影棚级画质。

智慧柔光升级为全新影棚级柔光，19倍于普通手机的闪光灯面积以及相比前代增加近1/5的色温调节范围，能够轻柔而均匀地照亮肌肤，还原自然好肤色;同时还基于相机空间感知能力，能实时检测人像距离远近并智能调节柔光亮度，距离近时更柔和均匀，距离远时更清晰明亮，如同置身专业影棚，人物与背景自然相融、富有层次，营造专业情绪氛围感。

多年的技术创新沉淀为S系列的人像壁垒，vivo S18系列影棚级人像算法矩阵带来vivo迄今最接近光学级别的虚化效果。它能以发丝级的极高精细度，将人像从背景中分离并实现光学般自然有层次的渐进虚化。此外，vivo还与华中科技大学联合研发全新光斑算法，智能识别背景光源，并单独优化光斑效果，带来更层次分明、接近单反的柔美光斑效果。

全新多巴胺胶片相框，支持从每一张照片中智能计算最佳色彩方案，就像一个百搭的彩色拍立得相纸，让你在分享时脱颖而出。vivo数字影棚支持一键拍出影棚级质感的证件照或者写真照，背景、服装、姿势、发型全都根据你真人的模样智能定制生成。

在前置人像方面，vivo S18系列同样是影棚级。前置vivo最高5000万素AF广角镜头以及vivo最大f/2.0光圈，放大也有丰富细节;90度广角自动对焦，支持0.8x到2x之间自由切换，无论是拍特写、拍半身还是多达5人超清合拍，都能自动追焦，远近都清晰。

挑战最强轻薄体验 性能屏幕续航跃升旗舰

vivo S18系列不舍轻薄初心，对内部进行精密改造、各种组件定制，不仅更轻、更薄，也更坚固可靠。同时，性能、续航和屏幕体验不降反升，成就轻薄手机中的旗舰体验。

vivo S18 Pro采用天玑9200+旗舰芯片，20个月联合调校优化，跑分突破158万;S18则采用第三代骁龙7芯片，百万级跑分轻松胜任日常需求。全系顶配16GB RAM+512GB ROM，内存扩容至高16+16GB，存储压缩至高节省50GB。不公平调度2.0，全力保障前台应用;创新首发虚拟显卡技术，重构安卓动效绘制流程，保障旗舰级流畅体验。

vivo S18系列还首批搭载AI蓝心大模型。查找文件、作诗写词、看文创图、消除路人等应有尽有。它可以帮你总结内容、解答难题、整理材料框架，消除路时甚至可以脑补被挡住的环境。

其它方面，vivo S18系列搭载120Hz朝阳护眼屏，2800nits峰值亮度媲美旗舰，强光下依然清晰;5000mAh超薄蓝海电池搭配80W闪充，轻薄手机也有超长续航，超长待机可达13天;S18 Pro同时支持5G载波聚合和全新WiFi 7 技术，从此告别信号焦虑。

最美好的祝福 愿你新的一年人生似锦

12月，既是一年的结束，也预示着新一年的开始。vivo S18系列希望将这份美好传递。愿每个人都能在新的一年不负过往和将来，全力拥抱自我的绽放――「内心美好如春，人生繁花似锦」。

vivo S18系列有花似锦、青澈、玄黑三种配色。其中，vivo S18 8GB+256GB版售价2299元，12GB+256GB版售价2599元，12+512GB版售价2799元，16GB+512GB版售价2999元;vivo S18 Pro 12GB+256GB版售价3199元，16GB+256GB版售价3499元，16GB+512GB版售价3699元。

以上所有版本将于发布会之后在各大平台开启预售，vivo S18将于12月22日正式开售，vivo S18 Pro将于1月13日正式开售。