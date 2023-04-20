iPhone 15初期研发采用Lightning接口，后续全面转向USB-C

【天极网手机频道】国外媒体最近报道称，苹果在去年1月份开始测试采用Lightning接口的iPhone 15系列，不过很快苹果就抛弃了这一设计，转而在3月份全面转向USB-C接口。

该媒体发文称：“关于iPhone 15机型上USB-C端口的一些细节：苹果于2022年1月开始测试Lightning端口，不过在2022年3月开始，开发的重心就转移到了USB-C端口上了。iPhone 15系列原型开发初期确实存在Lightning端口，但很快就被苹果放弃了。”

这一做法或许是受到欧盟法案的影响，但对于消费者而言采用USB-C接口将极大降低用户的充电成本，外出时无需携带多根数据线。众所周知，苹果一直以来都是用的Lightning接口，但是随着充电技术的发展，苹果也在慢慢更替这一技术，眼下已有多款设备已经过渡到了USB-C接口，例如目前在售的MacBook系列，iPad系列以及Studio Display等。

而欧盟法案规定，到2024年，欧盟区域的所有便携式电子设备充电口将统一为USB-C接口，而国内手机厂商的主流机型均已切换为USB-C接口，并在之后将统一国内的快充标准。

USB-C的绝对优势很明显，比如支持最高100W的快充功率，而且兼容协议非常多，传输速率最高可以达到40GB/s。而苹果的Lightning技术老旧，延迟较高，充电速度更是无地自容，兼容性也比较差，因为只有苹果的设备才会有这个接口，需要买扩展坞实现更多功能。

从目前iPhone 14系列机型的评测来看，搭载Lightning接口的iPhone 14仅有USB2.0的速率，这也意味着最高传输速度只又480Mbps，如果摄影师要用Lightning数据线将全分辨率的4800万像素ProRAW照片传输到Mac或其他设备上将需要很长时间。

尤其是iPhone 14 Pro系列支持拍摄4800万像素的ProRAW照片，一张照片的体积高达近百兆，这就对接口的物理传输提出了巨大的挑战。苹果建议使用 iCloud 在 Mac 或其他苹果设备上查阅ProRAW文件，或者使用AirDrop无线传输来向其他设备发送照片，但不管怎么说Lightning仍相当于一种瓶颈。

但在那之前，还有消息表明，纵使iPhone 15系列采用USB-C接口，也并不打算放弃MFi认证。毕竟如今三方厂商要是想制造Lightning数据线，同时取得官方的认证，就需要经过MFI授权，并且植入苹果的专用芯片，芯片价格为2美元一颗，除此之外还要向苹果交付专利费用。而苹果根据这项服务，每年就能额外收入十几亿美元，相比环保，这些利润可是实打实的利益所在。

爆料显示，苹果自研了一颗Lightning&Type-C接口IC，将会用在今年即将发布的iPhone 15机型与MFi认证产品中。不过该人士还补充称，这一做法大概率是为了让新机和新周边兼容之前的设备与iPhone，而不仅仅是为了限制新机使用MFi设备。但目前苹果在用的USB-C接口并没有强制性MFi认证，不清楚之后苹果是否会在旧设备上做出改变。

不过目前仍未确认苹果会在iPhone 15系列中的USB-C接口采用MFi认证，唯一可以确认的是iPhone 15系列都将采用USB-C接口。除此之外，苹果也将推出USB-C接口的AirPods Pro 2产品，这也说明苹果将在今年全面拥抱USB-C接口，对消费者而言可谓是个好消息。