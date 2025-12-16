【天极网手机频道】近日，深圳市2025年应急管理系统应急指挥通信大比武活动圆满落幕。本次活动不仅是市、区11支应急指挥通信保障队伍的实战技能擂台，更汇聚了国内25家顶尖企业的前沿技术成果。通过设置灾害现场通信链路搭建、态势感知与“三断”应急通信等实战科目，活动全方位检验并展示了近年来应急通信能力建设的扎实成效。在这场“比武、观摩、展示、交流”的深度融合盛会中，技术创新如何赋能实战，成为贯穿始终的核心议题。遨游通讯作为参展企业之一，其展示的“空天一体”应急终端及解决方案，为探讨极端环境下可靠通信提供了具体的技术样本。

一、 夯实基础：以坚固终端构建可靠通信基石

应急指挥通信的第一要务是确保在任何恶劣环境下，指令与信息能够稳定传输。这就要求终端设备本身必须具备超越常规的物理防护与续航能力。遨游通讯展示的AORO M6天通卫星电话与AORO M6北斗三代短报文两款产品，均通过了SGS认证的IP68防护等级测试。这意味着它们能够承受在1.5米水深中浸泡30分钟的考验，并能在-20℃至60℃的宽温域内稳定工作，同时具备从1.5米高度跌落仍保持功能完好的坚固性。其内置的2850mAh(7.6V)可拆卸电池设计，提供了持久的续航保障，为一线人员在复杂环境下的长时间作业奠定了硬件基础。这种从物理层面构建的可靠性，是任何先进通信功能得以发挥效用的根本前提。

二、 多模融合通信：打通天地互联的关键路径

在确保终端可靠的基础上，通信模式的融合与互补是提升应急指挥效率的核心。遨游通讯的解决方案深刻体现了这一理念。AORO M6天通卫星电话集成了天通卫星通信功能，支持语音与短消息业务，确保在公网完全中断的孤岛区域仍能保持与指挥中心的联系。同时，它深度融合了DMR数字模拟二合一硬对讲功能，支持U段400-470MHz的高功率通信，实现了卫星远距通信与现场局部专网通信的无缝衔接。

更进一步，AORO M6北斗三代短报文产品则嵌入了北斗三号区域短报文模块，提供了另一套完全自主可控的卫星短报文通信能力，与地面移动网络(GSM/WCDMA/LTE)形成冗余备份。而其高达4W的DMR对讲功率，显著增强了在复杂地貌下的信号覆盖与穿透能力。这种“卫星网络+地面公网+专用窄带对讲”的多重通信链路集成于单一终端的设计，赋予了前线人员前所未有的通信灵活性，可根据现场条件自动选择最优通信路径。

三、 进阶赋能：以智能平台驱动现场态势感知升级

面对现代应急指挥对现场态势感知日益增长的需求，通信终端正向智能化、多功能化演进。遨游通讯的AORO M5 5G双卫星电话与AORO P1100卫星平板，代表了这一方向的深入探索。AORO M5 5G双卫星电话不仅是一款支持SA/NSA双模的5G全网通智能终端，更创新性地在同一设备内融合了天通卫星电话与北斗三号短报文通信双模卫星功能，堪称“双保险”。其搭载的8000mAh大容量电池与专业的PTT、POC物理按键，满足了高强度、高要求的应急指挥调度需求。

而AORO P1100卫星平板则以更大的11英寸屏幕和更强的计算平台，定位为现场移动指挥信息节点。其不仅支持5G全网通与全球POC公网对讲，更采用了独特的模块化设计理念。用户可根据任务需要，灵活选配DMR窄带对讲、北斗短报文、天通卫星电话、红外测温、2D扫描等多种功能模块。这种高度定制化的能力，使得单一设备能够适应从人员定位、物资扫描、环境监测到多方会商等多样化的现场作业场景，极大地提升了信息采集与处理的效率，为后方指挥中心提供更全面、更精准的现场态势信息。

本次深圳市应急指挥通信大比武，既是一场实战演练，也是一扇观察我国应急通信技术发展的窗口。遨游通讯所展示的从坚固三防到多模融合通信，再到智能化态势感知的完整产品序列，清晰地勾勒出应急通信装备正朝着高度集成、自主可控、智能灵活的方向稳步迈进。这些基于实际需求、扎根自主创新的技术成果，正在逐步转化为提升我国应急管理体系现代化水平的坚实力量，为守护人民生命财产安全构筑起更加智慧、更加可靠的通信防线。技术的价值在于应用，而应急通信技术的每一次进步，都将在与时间赛跑、与灾害抗争的关键时刻，闪耀其不可或缺的光芒。