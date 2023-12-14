好音质、长续航，vivo TWS 3e在百元价位带来优秀降噪方案

【天极网手机频道】12月14日，vivo TWS 3e正式发布，售价179元。这款真无线降噪耳机拥有超长续航能力，采用超低功耗无线芯片，实现最长44小时总续航。音质方面，vivo TWS 3e具备3D全景音频和DeepX 3.0立体声效，沉浸环绕式的音质表现带来重重惊喜。更有智能主动降噪功能隔绝环境噪音，提升听感，满足多场景下的使用需求。耳机外观设计也独具匠心，墨蓝和皓白两种配色加上新月曲线的机身弧线令人眼前一亮。

3D全景音频和高解析声音单元，打造沉浸环绕音质

随着娱乐场景逐渐被拓宽，用户的听音喜好也愈发多样化。vivo 声学算法团队通过对不同声场的声音脉冲响应分析、混响及声场分布分析，将3D全景音频再次升级，不仅提供标准模式，还在vivo TWS 3e上准确还原了四种主流空间模式――剧场、音乐厅、录音棚、演唱会。用户戴上耳机就能收获身临其境般的听音感受，剧场和音乐厅的立体环绕音效、录音棚的专业级音质和演唱会的鲜活感染力尽在耳端。

打造真实音效，还原声音细节，这对耳机的解析力提出了很高的要求。vivo TWS 3e采用高解析度声音单元，振膜采用高仿生复合羊绒生物纤维，声音柔和自然。音圈则采用了更轻质的铜线尺径，相比上一代产品，线径尺寸更小，带来更细腻的高频表现。

不仅如此，vivo TWS 3e还搭载了由金耳朵团队精细调校而成的DeepX 3.0立体声效，提供了包含超重低音、清澈人声和清亮高音在内的三种不同的声音风格，满足用户多样化的音乐喜好。vivo TWS 3e还搭载了“悠扬听书”模式，摆脱有声书机器人的枯燥感，让用户畅享真实有趣的听书体验。此外，许多用户喜欢听歌、唱歌，用上vivo TWS 3e就能收获在KTV里的沉浸式K歌体验。vivo TWS 3e携带实时耳返功能，实现33ms超低延迟;还与全民K歌深度合作，在K歌页面就能调节耳返参数。戴上vivo TWS 3e，就能开一场专属于自己的演唱会。

智能主动降噪，提供更加宁静、舒适的听音环境

一款TWS耳机在拥有好音质的同时，还需要提供有效的降噪方案，才能满足用户在地铁、餐厅等公共场合的使用需求。vivo TWS 3e采用前馈主动降噪方案，利用麦克风采集外部噪音，再通过芯片的降噪算法，产生与噪音反向的声波来抵消噪音。通过这一方案，vivo TWS 3e可以实现最高73%的噪音消除，让用户在日常使用中与噪音隔绝，享受静谧空间。当需要与他人交流时，开启通透模式，不用摘下耳机就能顺利交谈。

在公共空间用手机打电话，许多用户深受环境噪音的困扰，vivo TWS 3e从智能算法和内部构造两方面入手实现通话降噪。通过神经网络的算法训练，vivo TWS 3e能够快速识别环境并运用降噪模型算法，有效抑制汽车鸣笛和风声等环境噪音，从而保证发言者传话清晰，接收者也能听得清晰。此外，耳机内部结构还采用了穿堂风导管设计和降风噪腔体设计，大幅提升抗风噪能力，让用户面对风雨天气也能轻松通话。

44h续航能力再创新高，交互体验更加高效有趣

TWS耳机在发挥音频设备基本功能的同时，也需要带来更加全面且人性化的使用体验，才能满足用户的佩戴需求。vivo TWS 3e采用超低功耗无线芯片，加上优秀的电源管理方案，在续航时长方面再创新高。耳机单次充电最长可使用11h，搭配充电仓就能实现44h总续航时长。就算是追剧、听歌等娱乐场景，用户也能尽兴播放，摆脱电量焦虑，无惧长期在外。不仅如此，vivo TWS 3e还拥有疾速快充能力。配合快充设计，将耳机放入充电盒只需10分钟，就能再次畅听3h。大大缩短了等待时长，也减轻了用户的充电压力。

在人机交互方面，vivo TWS 3e支持蓝牙5.3协议，能够同时连接两台智能设备并实现自由切换。耳机还采用了全新天线设计，实现55ms全链路游戏低延迟。在此基础之上，vivo萌宠动物系列“球球主题弹窗”在vivo TWS 3e上首发，用户开盖瞬间就能看到小猫球球可爱软萌的动作设计，收获轻松愉悦的连接体验。借助球球弹窗，vivo TWS 3e与手机配合更加默契，为用户提供遥控拍照、来电播报、实时翻译、佩戴检测等服务内容，打造更多妙不可言的无线体验。

经典双色美学设计，提供舒适健康的佩戴体验

此次vivo TWS 3e带来墨蓝和皓白两种配色设计，机身边角弧度平滑圆润，握持更贴手。机身开盖处的新月曲线设计，配合圆润边角线条，使得机身更具流动性，尽显灵动飘逸。此外耳机还携带IP54 防尘防水功能，通过可靠的保护，延长使用寿命。

对于许多用户而言，入耳式耳机带来了更好的物理降噪效果，同时也面临着佩戴舒适度和清洁度两个问题。vivo TWS 3e设计团队收集数以千计的真人耳朵轮廓导膜，在大量共性数据的基础上优化耳机壳体设计，精调耳塞形态，提供兼顾舒适与稳定的设计方案。同时为了提升耳道接触的舒适性，vivo TWS 3e 精选了更柔软亲肤的硅胶材料，呵护耳朵健康。

此次vivo TWS 3e全新发布，带来亮眼外观的同时，耳机实力同样可圈可点。沉浸环绕的听音体验突破TWS耳机赛道的音质水平;智能算法和内部构造双向发力打造出优秀的降噪能力，保护用户的通话隐私;44h总续航时长打破上限，真正摆脱电量焦虑。目前，vivo TWS 3e已在官网开启预售，欢迎前往商品详情页了解更多细节。



