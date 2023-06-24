端午特辑：如今的次旗舰或许更具性价比！

【天极网手机频道】618刚刚过去不久，又迎来端午假期，手机市场的优惠更是不曾间断，让消费者眼花缭乱，趁此机会入手一款合适的手机再合适不过。在性能过剩的时代，加之大众的消费观有所改变，如何挑选一款合适的手机，让其物尽其用，慢慢成为了消费者眼中的难题。

从手机市场的细分领域来看，其实主要有旗舰、次旗舰、中低端机三个细分市场，分别对应不同定位，这也就决定了不同的受众人群。在笔者看来，大部分不知如何选择的用户，可能是对于自己的需求没有客观的认知，导致购买到不合适的产品。

旗舰机，基本都汇聚了行业内多项顶尖的配置或技术，属于几无短板的高端全能机型，也是反映各家手机目前最高水准的重要产品。例如：OPPO Find X6 Pro，作为OPPO的旗舰机，基础配置主要为第二代骁龙 8 移动平台、满血版 LPDDR5X 内存、UFS4.0、2K高刷大屏等，与其他旗舰机基本没有太大差别。主要的区别在于影像、充电、续航以及系统体验某些方面的差异化选择。

以影像为例，同样是是大底主摄，OPPO Find X6 Pro选择的是哈苏影调的光影调试，而vivo X90 Pro+选择的是蔡司的自然色彩;同时，在焦段的选择上，vivo X90 Pro+采用3.5X焦段，而OPPO Find X6 Pro则采用3X焦段。这本质上就是厂商针对各自的目标人群，对于影像进行差异化选择的结果，并不存在谁好谁坏。

次旗舰，注重各方面均衡稳定的体验，并且在某一方面的表现尤为突出。以OPPO Reno10 Pro+为例，它采用的基础配置为第一代骁龙8+移动平台满血版、LPDDR5、UFS 3.1、1.5K高刷大屏等，在配置上比旗舰落后一代，但在性能过剩的时代，已经足够满足大部分用户的日常所需，基本可以忽略不计。

基于核心配置，OPPO Reno10 Pro+侧重于影像体验，尤其是光影人像的拍摄。其除了基本高像素主摄外，还配备了一颗6400万像素的超光影潜望长焦镜头，主要聚焦3x-6x常见的“黄金人像”焦段，旨在帮助用户拍摄下光影协调、自然质感的人像照片。

至于中低端机，大部分都是侧重于日常流畅的体验，同时续航也会优于大部分手机。例如：OPPO A1凭借着灵动舒适的外观设计、高刷新率高亮广色域大屏、5000mAh大容量电池、ColorOS 13.1系统等配置，在千元机市场中深受用户的一致好评。这类手机针对的正是那种对于性能、影像等方面并无多大追求的用户，只追求持久流畅的舒适体验。

总体来说，旗舰适合追求各方面全能的用户，次旗舰适合只追求某一方面突出的用户，而中低端机型的用户则仅仅是对于手机的耐用性、流畅性有所追求。我们综合价格来看，旗舰的价格确实不便宜，在更新换代如此之快的今天，若无极致的需求，确实没必要购买。

相比之下，笔者认为，次旗舰才是最具性价比的产品，也应该是大部分人最值得选择的手机。一方面，它的配置并没有那么差，完全足够使用，同时由于每个厂商的侧重点不同，消费者都能根据自己的主要需求找到合适自己的产品。另一方面，次旗舰的价格一般不会很高，即使是高配版本，其价格也低于大部分旗舰，具备很高的性价比。