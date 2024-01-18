三星Galaxy S24系列手机发布，钛合金机身AI加持，国行先行者价格5999元起

【天极网手机频道】今日，三星在Galaxy Unpacked发布会上，正式发布了Galaxy S24系列手机。该系列共有三款，Galaxy S24起售价为799.99美元，Galaxy S24 Plus起售价为999.99美元，Galaxy S24 Ultra起售价为1299.99美元，较前代的价格有所上涨。

国内的三星官网也同步上线了国行先行者版的价格，Galaxy S24先行者版起售价为5999元，Galaxy S24 Plus起售价为7499元，Galaxy S24 Ultra起售价为10199元。行者版不仅拥有更早的发货时间，而且还会赠送三星先行者纪念章礼盒，并享受更多的购机福利。

三星Galaxy S24系列手机的国际版和国行版均采用高通骁龙8 Gen 3 Galaxy处理器，而在欧洲，将采用三星自己的Exynos 2400 for Galaxy芯片。Galaxy S24系列均搭载Galaxy AI，拥有AI功能加持，官方着重宣传了Galaxy S24系列在抠图搜索、实时翻译、语义理解、杂物消除方面的能力。

三星Galaxy S24 Ultra依然是变化最大的机型，不仅拥有全新的钛合金机身，大幅提升了耐磨和抗摔性。而且屏幕取消了曲面部分，大小维持6.8寸，分辨率依然是2K。机身的边框更加平直，整台手机变为了四四方方的造型，小编对这台手机的握持手感是比较期待的。SPen得到保留，整机支持IP68级别防尘防水。

Galaxy S24 Ultra后置摄像头方面也有较大变化，三星将前代的1000万像素10倍变焦摄像头换成了现在的5000万像素5倍变焦摄像头，通过无损裁切变焦来实现10倍放大。尽管不再是原生焦距，但三星称Galaxy S24 Ultra的10倍变焦图像质量实际上比Galaxy S23 Ultra有所提升。新5倍变焦镜头的光圈和传感器感光面积更大，相信Galaxy S24 Ultra在长焦端的夜间拍摄表现会有比价明显的提升。其余四颗摄像头的硬件与去年没有太大变化，包括2亿像素f / 1.7主摄像头、1000万像素3倍长焦摄像头和1200万像素超广角摄像头，以及前置1200万像素自拍摄像头。

三星Galaxy S24和S24 Plus很大程度上延续了去年S23系列的设计，边框材质均为铝合金。Galaxy S24屏幕尺寸为6.2英寸，Galaxy S24 Plus手机尺寸为6.7英寸，比前代提高了0.1英寸，同时分辨率从1080P提升到2K，电池略微增大。两台手机同样支持IP68级别防尘防水。

三星Galaxy S24和S24 Plus主要的摄像头规格与去年相同。两款手机仍然配备了三摄像头，一颗5000万像素的主摄像头、一颗1200万像素的超广角摄像头和一个1000万像素的3倍光学变焦长焦摄像头。

与三星Galaxy S24系列一同发布的还有One UI 6.1，内置Galaxy AI，Galaxy S24系列搭载了本地和基于云端的AI功能，并且运行谷歌的Gemini基础模型。可以实现的AI功能有：

圈选即搜(Circle to Search)：这一功能允许用户无需截屏，仅通过圈选、高亮、涂鸦或点击的方式，即可搜索屏幕上的任何图像、视频或文本，快速获取所需信息。

实时翻译(Live Translate)：该功能可以将通话实时翻译成原生支持的语言，瞬间打破语言障碍。有了实时翻译，用户可以自信地进行跨语言交流，成为真正意义上的全球沟通利器。

笔记助手(Note Assist)：该功能旨在通过自动执行信息摘要、格式化甚至翻译笔记等繁琐任务，彻底改变记笔记的方式，成为提升效率和组织能力的利器。

在AI能力的表现上，三款新机表现相同，目前官方还没有明确表示Galaxy AI的所有相关功能是否能通过OTA的方式下放到过去的机型。

总的来说，三星Galaxy S24系列是一次常规的升级，基于足够优秀的S23系列进行小修小补，换用了新的处理器和摄像头，并且内置了目前大火的AI技术。S24 Ultra首次首次使用了钛合金机身，让手机的可靠性大幅提升。站在巨人的肩膀上，三星Galaxy S24系列无疑会成为2024年最优秀的手机之一。