魅族20系列开启Flyme 10内测招募，但名额相当有限

【天极网手机频道】上个月月底，魅族正式发布魅族20系列，并在4月3日上市后获得市场热烈反馈，长期处于缺货状态。最近，魅族宣布将于4月14日早上11点正式开启魅族20系列Flyme 10内测招募，魅族20和魅族20 Pro各500个名额。

魅族20全系采用骁龙8 Gen 2芯片，同时辅以全系LPDD5X 12GB内存和UFS 4.0存储的铁三角组合，几乎就是如今高端智能旗舰的标配。不过魅族20 128GB存储的版本仅使用UFS 3.1，考虑到其2999元的售价，这样的配置也并非不能接受。更重要的是，魅族20全系配备屏幕下超声波指纹识别，这也是目前3000元以内价位唯一一款拥有屏幕下超声波指纹识别的机型。

在屏幕上，虽然魅族20确实采用“周冬雨”排列的屏幕，但屏幕素质非常高，6.55英寸京东方OLED柔性直屏，支持144Hz刷新率和低蓝光防频闪。实际观感中，魅族20表现不俗，并没有强烈的大果粒观感，尽管与魅族20 Pro放在一起有观感差异，可日常使用中用户对其感知不算明显。

魅族20 Pro则采用一块6.81英寸三星E6基材OLED柔性直屏，支持120Hz刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，并且拥有魅族自研LTOP技术，显示效果十分出众。其他方面，魅族20配备一块4700mAh的大电池，支持67W快充;魅族20 Pro配备一块5000mAh大电池，支持80W有线超充和50W无线快充。

魅族20全系搭载最新的Flyme 10系统，相较前代，Flyme 10再次进化，不仅流畅度重返第一，在一些细节方面也获得提升，更加贴合用户使用场景。无论是更成熟的图标绘制，还是更智能的小窗调用，Flyme 10依然是目前魅族系列机型不可或缺的灵魂所在，这也是粉丝青睐魅族品牌的一大原因。

在价格方面，魅族20 12GB+128GB 2999元，12GB+256GB 3399元，12GB+512GB 3799元;魅族20 Pro 12GB+128GB 3999元，12GB+256GB 4399元，12GB+512GB 4799元。不得不说，这次魅族20系列的定价还是相当有诚意的，按照星纪魅族董事长沈子瑜的说法，魅族要在三年内重返中高端市场前五，那么魅族20目前的表现可以说是开了个好头。

上市之后，魅族20系列口碑良好，系统方面，Flyme 10采用升级版OneMind 10.0超算AI引擎， Flyme 10应用保活数最高21个，卡顿帧比例下降78% ，通过魔术空间压缩最多可节省 15GB 存储空间。与此同时，Flyme 10稳定性测试标准提升10倍，通过了泰尔实验室48个月流畅度认证。同时Flyme 10引入全新的Alive Design设计理念，优先从自然中提取颜色进行图标重塑和应用焕新。之后Flyme 10还将上线智慧解析引擎，通过解构文字的方式，带来更加炫酷的视觉效果。

作为Flyme标志性的功能，这次Flyme 10中的小窗模式升级到4.0版本，在原有即用即走的设计理念之上，加入应用侧滑一步贴边、悬浮小窗双指随心缩放以及长按锁屏指纹聚合启动常用应用等功能，使用体验从容便捷。同时Flyme 10中的Aicy识屏进化为全局可见可选识屏，能够对图片、视频、文字等等进行抓取识别，直观且方便。最重要的是Flyme 10还打通PC和Mac，可以跨屏互联，互传文件。

此外，Flyme 10还加入多媒体音量控制，可以针对不同应用进行音量控制。并且魅族工程师还做了大小文件夹动态模糊背景，视觉效果更加出众。这次Flyme 10对下划通知栏进行了大改，改成如今不少厂商通用的左边下划通知栏，右边下划控制栏。不过Flyme 10在这个基础上加入下划通知栏之后再下划，就能出现控制栏，一定程度上符合此前魅族用户的使用习惯。同时在控制中心也加入第三方快捷开关，省去打开应用的繁琐。

但尽管如此，目前Flyme 10依然存在很多问题，例如原先Flyme 9中相当好用的Aicy建议，在Flyme 10里功能残缺，例如小窗跳转快递单号、电商分享链接等等都已消失，同时识屏也不尽如人意，因此粉丝还是十分期待后续的系统更新。

用户可以可前往「系统设置 - 系统更新-公告栏 - Flyme 10 内测招募」参与报名，报名数量满额后无法再提交报名，如有已报名用户取消，会自动空出名额。但不管怎么说，初期500个的内测名额依然难解用户之渴，但考虑到内测系统普遍存在一些问题，人数方面确实需要严格把控。