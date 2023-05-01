“果粉”的打卡地！深圳第二家Apple Store正式开业

【天极网手机频道】Apple Store作为苹果官方的购物渠道，提供了线上与线下两种选购方式，双线联动可以为用户提供更好的购物体验。4月28日，深圳第二家Apple Store店名为“Apple深圳万象城”正式开业。

根据苹果官网的信息显示，深圳第二家Apple Store在4月28日上午10:00正式开业，新店的slogan是“欢迎每个开放的心”，具体地址位于深圳市罗湖区宝安南路1881号深圳万象城(一期)B1层，占地面积约998平方米。。自此，深圳将拥有第二个Apple Store旗舰店，依托于深圳便利的交通，能够为深圳东部地区的用户提供优质的服务。

一直以来，Apple Store不仅能够展示多种产品供用户上手体验，还能提供优质的售后服务，深受“果粉”的喜爱。同时，每个Apple Store门店，基本都会融入苹果前卫的设计理念，有自己独特的风格，自然也会成为不少科技爱好者的打卡地标。

如今，电子产品的选购渠道区域多样化，线上与线下的高度协调，是大部分品牌方所采取的策略。不仅能够直观地展示产品的优势，也能够及时为用户答疑解惑，提供优质的售后服务，长此以往，足以在消费者心中树立起自己的品牌形象，进而转化成粉丝经济。更多关于Apple Store的信息，可以关注苹果官网的最新动态。