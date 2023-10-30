越级新标杆 “轻薄长续航 越级大内存”vivo Y100亮相

【天极网手机频道】2023年10月30日，“轻薄长续航 越级大内存”vivo Y100正式发布，售价1399元起。

vivo Y100致力于打造“越级新标杆”，带来“百分设计”、“百分影像”、“百分体验”和“百分品质”：同档产品中首次拥有琉璃质感3D双曲面玻璃后盖，同档中独具超轻薄大电池机身，还集6400万OIS光学防抖、5000mAh大电池、至高12+512GB组合、3D OLED曲面屏和可靠品质等于一身，是真正的高颜值实力派，能够做到长久耐用。

vivo副总裁欧阳伟峰表示，vivo Y100是Y系列的全新开始，vivo将以“百炼造百分”的决心，打造同价位标杆级的百分体验和百分品质，力争下一个10年将vivo Y系列打造成让亿万用户百分满意的“国民手机新标杆”。

琉璃质感3D双曲面玻璃后盖 全系轻薄高颜值

对于传统千元机来说，配置堆砌才是首要任务，产品的设计和质感容易被忽视。然而希望给用户带去“不凑合”体验的vivo Y100，依然坚持用“百分设计”，让每个用户都能享受到好的设计。

秉承“灵动越级”理念，vivo Y100精彩演绎东方美学，以领先的设计与精湛的工艺铸就同档最有质感的产品。集“琉璃”之青、云羽纹理和萤石AG磨砂工艺，赋予玻璃后盖独一无二的“琉云青”;将双倍增厚的纳米级瓷釉质感镀膜覆于玻璃后盖，演绎星河与蓝，构成灵动温润的“璃光蓝”;抗指纹脏污纳米级镀膜工艺，保证流沙质感板材后盖上泛起的微光不被磨损污染，让“星夜黑”仿如星芒成片的黑夜。机身同色系的天镜云窗双摄模组成为背盖的点睛之笔，搭配水晶灯纹理的闪光灯与星环，丰富层次更吸睛。

将不可能化为可能，vivo Y100上演一场“鱼和熊掌兼得”的好戏，撮合“大电池”和“轻薄机身”这对看似不可能在一起的卖点――通过对整机的全面优化，让寸土寸金的机身相比上代再度减薄，配合3D弧面超窄中框，vivo Y100带来手感优秀的全系超薄大电池机身，“星夜黑”更是薄至7.49mm，是同价位最轻薄的5000mAh超大电池5G智能手机。

一块赏心悦目的屏幕，才能配得上vivo Y100的超高颜值。3D OLED曲面屏是vivo Y100“颜面所在”，不但有着行业领先的超窄边框，还支持120Hz自适应变速高刷、1300nit局部激发亮度、100% P3电影级色域和105% NTSC广色域，带来画面流畅、明亮动人、色彩精准的显示效果，并借助低蓝光和多场景护眼功能，贴心呵护用户的眼睛。

6400万OIS光学防抖 拍人更美还能拍月亮

以“光学防抖普及者”的身份，vivo Y100为用户带来“百分影像”，搭载6400万OIS光学防抖主摄，具备同档独家影像力，让更多人能够体验到vivo先进影像的魅力所在。

vivo拍照手机长期耕耘于影像领域，出色的拍照表现有口皆碑，vivo Y100誓将属于旗舰级的影像体验带给更多用户，让每个人都能轻松捕捉生活之美。通过主摄硬件Remosaic功能，vivo Y100能够拍出高质感、高画质的2x黄金人像，配合光斑人像虚化，模拟大光圈镜头景深效果，让人像大片充满电影感氛围。让一枚主摄，带来两颗镜头的体验，既能拍摄出动人的高清照片，又能拍人更美。

旗舰级影像力的另一体现，vivo Y100在千元机中带来“超级月亮”功能，通过影像能力升级和算法加强，让更多用户能够轻松拍摄高空月亮。

值得信赖的好品质，带来经久耐用的体验

vivo懂得，“经久耐用”是用户对一款手机的基本要求。因此，vivo赋予Y100“百分体验”和“百分品质”，以优质体验为基础，打造“国民手机新标杆”，让用户能够安心用更久。

首先，vivo非常注重可靠的品质和售后服务。得益于自主生产体系，vivo Y100百分百由vivo自主生产和装配，出厂前经过众多严格测试，这意味着vivo Y100得到严格品控，品质值得信赖。vivo还拥有行业领先的服务体系，遍布全国的数万名体验顾问和近千家的售后服务中心，都是vivo Y100用户的坚强后盾。

其次，产品本身的优质更为重要。vivo Y100在同档中领先配备12GB+512GB，引领“大运存大储存普及风暴”，配合内存融合 3.0技术，至高实现“12GB+12GB”运存效果，带来强劲的多任务处理能力，而512GB超大ROM也能让用户存上海量精彩内容;轻薄机身蕴藏5000mAh超大电池，借助44W闪充，至快30分钟可从1%充至53%，电池经过1600次完整充放电循环后容量仍可≥80%，轻松实现续航长、充得快、寿命长;搭载低功耗更稳定的高通骁龙 695，助力手机获得更长续航表现。

可靠的品质是“经久耐用”的基础，更是vivo Y100值得信赖之处。vivo以IP54生活防水防尘、全新磐石缓震结构和新肖特UP屏幕盖板玻璃，共同构建Y100的出色耐用基石，让用户用得更放心。同时，vivo Y100配备耐用防摔、贴合机身的手机壳，保障手机安全。

vivo TWS Air2 震撼听感、轻盈无感

“好轻，好听”vivo TWS Air2单耳机仅重3.6g，戴在耳上轻若无物，具有“夜蓝”和“晨白”两款配色供用户选择;半入耳加通气孔的设计，佩戴舒适，更具有呼吸感;拥有定制版14.2mm巨能声音单元，环体振膜厚度达到50μm，使扬声器拥有更高输出功率;得益于音圈匝数增加，低频输出相比上代增加3dB，配合金耳朵实验室深度调校，畅享醇厚低音。

vivo TWS Air2具有3D全景音频和DeepX 3.0立体声效，还原自然听感与空间感，让声音更动听，还有全新“听书模式”为有声听书增加乐趣;单耳机一次播放最长可达6小时，配合充电盒带来30小时续航，更有“充电10分钟，畅听2小时”的快速回血;支持亚运主题弹窗、智能触控和IP54防尘防水。vivo TWS Air2是一款实力出色，且极具性价比的TWS耳机。

售价方面，vivo Y100共有4个版本可供选择，8GB+128GB版本售价1399元;8GB+256GB版本售价1599元;12GB+256GB版本售价1799元;12GB+512GB版本售价1999元，即日起至11月12日，购买vivo Y100至高可享受6期免息分期，用户可在vivo官方app领取四年免费换电池权益，同时Y100用户购买碎屏宝还能享受到买一年赠一年的超值优惠;vivo TWS Air2官方售价149元，即日起至11月3日，参与预售可享受优惠价129元。

“轻薄长续航 越级大内存”vivo Y100将于发布会后正式开启全渠道预售，并于11月4日在vivo官网、京东、天猫、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，各大授权门店、vivo体验店同步开售。