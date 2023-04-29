今年Q1国内手机出货量持续下滑，创十年新低

【天极网手机频道】根据Canalys发布的数据显示，今年第一季度中国智能手机出货量同比下降11%，将至6760万部，是自2013年以来最低的一季。其中，苹果和vivo下降幅度小一些，虽然苹果有iPhone 14系列的持续热销，出货量达到了1330万部，凭借20%的份额排在第一，但还是抵不住大环境的影响，同比下滑3%;另外OPPO(含一加)、荣耀以及小米这些国产品牌出货量下降幅度到了两位数，情况不容乐观。分析师指出“今年将会是考研厂商实现利润和市场份额双目标的时候，厂商应避免陷入价格战，注重提供差异化价值，提高品牌粘性”。



国内手机市场出货量及年增长率（数据来源于Canalys）

除了Canalys的数据报告之外，权威第三方调研机构近日公布的最新数据同样显示2023年第一季度中国智能手机市场销量同比下跌5.4%，较前一季度跌幅收窄。其中，国产手机品牌OPPO(含一加)以18%的份额位列安卓品牌第一;一加品牌以210%的增速位列所有品牌第一，也是唯一实现三位数增长的手机品牌，表现亮眼。

国内手机市场情况不太乐观，全球智能手机市场的形势也非常严峻。2023年Q1全球智能手机市场同比下跌12%，是连续第五个季度出现下跌，虽然主要宏观不利因素改善有限，但市场尚未复苏。数据显示即便是唯一实现环比增长的三星也只是以22%的市场份额艰难回到第一位。得益于iPhone 14系列的热销，苹果与三星的差距逐渐变小，以21%的市场份额位居第二;小米紧跟在后以11%的市场份额位居第三;OPPO和vivo强化了其在亚太及中国的市场地位，分别以全球10%、8%的市场份额占据第四位和第五位。



2023年Q1全球智能手机市场同比下跌12%（数据来源于Canalys）





三星以22%的市场份额回到第一位（数据来源于Canalys）



Canalys 分析师 Sanyam Chaurasia 表示“智能手机市场在 2023 年第一季度的下滑符合整个行业的预期”。尽管如今供应商降价和大力促销，但消费者需求仍然低迷，特别是在低端市场，因为高通胀影响了消费者信心和支出。此外，持续低迷的最终用户需求引发了整个供应链的大量去库存浪潮，渠道降低了库存水平以确保运营。为了保持较低的销售量水平，供应商继续使用谨慎的生产技术，这对组件供应链的运营绩效产生了长期的负面影响。

Canalys预测到2023年第二季度末，智能手机行业的库存无论是渠道或供应商都可以达到相对正常的水平，现在预测整体消费需求的复苏还为时过早。不过由于未来几个季度库存的减少，全球智能手机市场的销量预计将有所改善。此外，经过一轮波动后，供应商更加关注创新和提高生产和渠道效率，从销量和份额的增长转向质量的增长，而且5G普及和可折叠手机也正在成为行业新的驱动力。综合来看，今年第一季度的智能手机市场格局再次出现了新的变化。不过接下来随着各厂商陆续发布新机以及后续的库存调整，整体的市场发展情况也令人期待。