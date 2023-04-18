千元机也内卷！全新OPPO A1综合体验很给力

【天极网手机频道】虽说如今的千元机五花八门，但不是所有的千元机都能称之为优秀。近日OPPO官网上架了一款定位在入门级别的全新OPPO A1，别看是入门级别，该看的该玩的该用得可是一样都不差。

OPPO A1采用了3D微曲后盖机身设计与正面倾角共同构成黄金侧角配比，在内置5000毫安时大电池的同时保持了轻薄的机身设计，手感舒适轻薄且顺滑;后置镜头模组整块的跑道设计搭配镜头环形装饰圈，呈现精致设计观感。配色上拥有砂岩黑、浩海蓝以及赤霞橙(素皮)，由于赤霞橙采用的是素皮材质，会比砂岩黑、浩海蓝稍微重一点，厚度和重量控制在8.25mm以及193g，砂岩黑、浩海蓝则是保持8.2mm的厚度以及191g的重量。

OPPO A1正面拥有6.72英寸的120Hz高刷新率高亮广色域大屏，屏幕最高亮度可达680nit，覆盖100% DCI- P3色域，每秒最高呈现120帧画面，不仅保障显示效果色彩准确生动，还能为用户带来丝滑流畅的触控体验以及精彩真实的观影画质。

虽然是一款千元机，但是影像方面丝毫不含糊。OPPO A1前置采用800W像素的高清镜头，配上居中挖孔屏轻松聚焦。在AI焕彩美颜模式下，OPPO A1支持8重100级自定义美颜，在保留个人特征基础上遮瑕美白，使人像照片美的更自然。加上后置的5000万像素超清主摄像头可以轻松拍出细节丰富的质感大片，无论是照片色彩还原度、微小细节、远景聚焦还是清晰度都很真实。

配置上，OPPO A1搭载了高通骁龙695 5G移动平台，采用6nm台积电先进制程工艺，在提供高性能的同时能耗更低发热更少，性能释放稳定;更有12GB+超大运存，再加上RAM+内存拓展技术，可以最高支持等效20GB的流畅运存体验，后台可同时流畅运行多个程序不卡顿，通过OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，久用流畅。OPPO A1还搭载了全新的ColorOS 13.1系统，得益于OPPO首创的应用预加载技术，ColorOS 13系统的“全场景闪电启动”实现应用秒开，并维持后台保活，使得OPPO A1在全场景闪电启动功能加持下应用启动速度提升，即便运行多个日常应用和大型游戏也能保持流畅。

作为新机主打的亮点之一，OPPO A1内置一块5000mAh的大电池，并且具备67W超级闪充技术，通过实测46分钟即可完成充电。总的来看，OPPO A1不仅可以快速回血，得益于这块大电池，实现一天一充也是不成问题的。内置的OPPO独家智能电池健康引擎采用独家的智能电池健康算法以及电池仿生修复电解液技术，延长电池的使用寿命。



充电实测（数据仅供参考）



续航实测（数据仅供参考）

目前新机正在热销中，12GB+256GB版本售价1999元。如果大家想要买一款大内存大续航颜值又高且价格在自己预算之内的手机，不妨考虑一下OPPO A1，可以当备用机也可以给学生或长辈这类对手机配置需求不高的人群，属于入手不亏的机型，有兴趣的用户可以到OPPO官网或是各大线下门店进行了解以及购买。