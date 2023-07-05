超算独显芯片+顶配性能铁三角，iQOO 11S正式开启预售！

【天极网手机频道】日前，iQOO正式召开新品发布会，推出了包括iQOO 11S、iQOO TWS 1在内的多款新品，再次为手机市场注入了全新的活力。其中，主打“S即Super”的iQOO 11S，凭借着iQOO超算独显芯片、新一代性能铁三角、2K 144Hz E6 全感屏、200W 超快闪充等配置，再次获得酷客们的高度认可。

从具体的配置来看，iQOO 11S主要搭载“第二代骁龙8处理器+增强版LPDDR5X+UFS 4.0”新一代性能铁三角，安兔兔跑分高达165万分，性能水平领先行业。再搭配最高1TB的内存以及内存融合3.0，最高可实现等效24GB的运行内存，后台峰值保活更是高达45个App，可以说是完全无惧多任务高负载场景的考验，每时每刻都是极致稳定流畅的体验。

同时，为了进一步提升用户的在视频与游戏方面的视效体验，iQOO 11S还内置了一块超算独显芯片，支持“超分”与“超帧”并发开启。该技术主要通过对画面对象形态的感知，区分出复杂纹理细节与相对简单平坦的色块，再根据分类进行算法参数的自适应调整，提升人眼强感知区域的画质清晰度。例如：超分超帧模式能够优化《原神》的画面与帧率，在保证游戏超帧运行的同时，提升游戏整体的画面的清晰度，从而打造最为流畅与清晰的《原神》画质体验。

屏幕方面，iQOO 11S采用一块6.78英寸的三星2K 144Hz E6柔性直屏，拥有全局最高亮度1100n i t、1440Hz高频PWM调光、DC调光、100% P3色域、自研XDR显示引擎等技术加持，显示效果流畅细腻，色彩真实准确，游戏场景下的动画视效会更为丰富。

作为“杭州亚运会电竞赛事官方用机”，iQOO 11S的外观设计也极具特色。它主要从“天下第一潮”的钱塘江中获取灵感，将第二代有机硅皮革材质融入淡青色的手机背板上。如此一来，钱塘江气势恢宏的壮阔景象与iQOO 11S内在迸发的性能完美融合，打造出了一款致敬杭州亚运会的别出心裁之作。

此外，iQOO 11S还配备了200W 超快闪充与效4700mAh大电池，从1%充至满电仅需13分钟左右，充电与续航能力属于行业顶尖水平，足以为用户带来更好的续航体验。影像方面，iQOO 11S也搭载了“5400万像素的索尼定制 VCS IMX866 仿生光谱 OIS主摄+1300万像素的50mm 2X长焦人像镜头+800万像素的120°超广角镜头”后置三摄影像模组，与影像旗舰同款的主摄，具备超强的感光能力，无惧暗光或弱光环境，可实现全场景所拍即所得的优异影像体验。

价格方面，iQOO 11S 12+256GB售价3799元，16+256GB售价4099元，16+512GB售价4399元，16+1TB售价4799元。目前，iQOO 11S已在全平台开启预售，7月10日10：00正式开售。如果近期有需要更换手机的同学，尤其是刚刚参加高考结束即将迈入大学生活的同学，这款具备超级性能的新品，完全能够满足你四年的学习和生活所需。