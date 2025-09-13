至高减4721元 来京东用“京补合约”下单iPhone 17系列可享额外优惠

【天极网手机频道】9月12日晚8点，iPhone 17系列开启预售，同时发布的新款Apple Watch和AirPods Pro 3也已开启预售。如果想以专属低价入手这些Apple新品，可以来京东通过“京补合约”下单，购买时办理指定话费套餐，不仅可享受几百到几千元不等的合约购机补贴，部分地区还可叠加国家补贴，一次入手新机、新号卡及超值套餐。来京东APP搜索“京补合约”即可进入活动会场。值得一提的是，作为线上iPhone 17系列合约购机唯一办理渠道，京东携手运营商为消费者打造iPhone 17系列专属福利，用“京补合约”换新至高减4721元。

iPhone 17系列包括 iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max 四款机型，起售价分别为5999元、7999元、8999元和9999元，除iPhone 17 Air外，其他机型均已开启预售。性能方面，iPhone 17采用A19芯片，Pro系列搭载A19 Pro处理器。影像系统方面，Pro系列首次实现了“三焦段全覆盖”，4800万像素主摄+超广角+8倍光变潜望长焦组合，支持全焦段8K视频录制。消费者到京东通过“京补合约”下单iPhone 17系列，办理话费套餐可享京补合约至高减4721元。

AirPods Pro 3售价1899元，采用全新多孔声学架构，可以精准控制承载着声音流入耳道的气流，带来出类拔萃的空间聆听体验。AirPods Pro 3还具备超乎想象的音质和突破性的入耳式主动降噪(ANC)功能，降噪能力相较于前代AirPods Pro提升了多达2倍。全新设计使AirPods Pro 3的贴合度更高，在进行跑步、高强度间歇训练和瑜伽等活动时，入耳稳固性更佳。AirPods Pro 3首次为用户带来心率监测功能，并可跟测 50 种训练类型。消费者到京东通过“京补合约”下单AirPods Pro 3，办理话费套餐可享京补合约至高减1770元。

新款Apple Watch系列包括Apple Watch SE 3、Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3，起售价分别为1999元、2999元、6499元。Apple Watch SE 3作为入门级产品，配备了强大的Apple Watch芯片S10，拥有常亮显示屏，并支持手腕轻弹等手势操作，还将具备高血压通知功能和睡眠评分系统。Apple Watch Ultra 3显示屏经过大幅升级，采用了Apple“最先进的技术”，亮度更高、边框更窄、屏幕面积更大，新增的5G蜂窝支持以及卫星连接功能，让用户在偏远地区也能保持与外界的联系。消费者到京东通过“京补合约”下单Apple Watch SE 3，办理话费套餐可享京补合约至高减2508元;下单Apple Watch Series 11可享京补合约至高减3540元;下单Apple Watch Ultra 3可享京补合约至高减3540元。

以AirPods Pro 3为例，一起来看看如何通过“京补合约”下单。在Apple产品京东自营旗舰店内AirPods Pro 3的商品详情页，点击“京补合约”，然后点击立即优惠购机，选择补贴套餐，输入身份信息，勾选相关协议，就能下单享受补贴了。线上点几下完成下单后，京东快递小哥将上门协助消费者完成信息核验和套餐激活等流程，一站式搞定新机、新号卡、新套餐，足不出户就能省钱购机。

想要购买Apple新品，那就来京东通过“京补合约”参与预售吧，享专属低价，省钱又省心。