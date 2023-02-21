魅族20系列1元超前订，率先开启36个月质保时代！

【天极网手机频道】2 月 21 日，魅族科技正式宣布开启 1 元超前订享魅族 20 系列 36 个月超长质保活动。品质有信心，魅友更放心，自 2 月 21 日至 3 月 14 日，用户前往魅族官方商城及各大电商平台参与 20 系列 1 元无界超前订活动，并在首销当天完成购机，即可享受含 36 个月超长质保在内的 7 大购机权益。

作为首家支持 36 个月超长质保的手机品牌，魅族自 2022 年开始便已着手启动用户服务体系的全面升级，不仅顺利完成了「魅友，心爱传家」产品焕新计划：免费换电池活动，还在 2022 年 12 月的魅友大会上宣布将在三年内完成 1000+ 家体验店的未来规划，并预计在 2023 年完成 400+ 家服务中心的铺设目标。

在传承魅族对产品一脉相承的极致追求外，20 系列率先开启 36 个月超长质保也体现出了魅族对产品品质的高要求和强自信;IDC 调研报告中预计，2023 年中国用户平均换机周期将达到 34 个月。魅族提供长达36个月的质保期，几乎完整覆盖了产品的整个生命周期，堪称用户服务的天花板。

本次 1 元超前订魅族 20 系列活动，除了可以享受目前行业内独一无二的 36 个月超长质保权益外，还可在成功购机后获赠 PANDAER 100W 快充数据线和无尘秒贴钢化膜套装、价值 800 元的游戏礼包、购机积分活动兑好礼、尊享 VIP 专属客服服务、尊享魅族官方售后等重磅权益，更有机会赢取新机或领克汽车 1 年使用权。

此前，魅族已经通过「 20 系列无界超前瞻计划」释放出新机多个关键亮点，包括核心性能配置第二代骁龙 8 旗舰芯片、备受好评的全系柔性直屏、0.075s 疾速解锁的超声波屏下指纹、13 根电竞级高能天线配合专项调优方案的「无界天线」以及新一代无界生态系统 Flyme 10 等。

魅族 20 系列无界超前订活动已于魅族官方商城、京东、天猫等各大电商平台正式开启，仅需 1 元即可享受 20 系列旗舰产品 36 个月超长质保服务与多项重磅权益。36 个月超长质保，是魅族为 20 系列产品品质定下的最高标准，只有对品质有信心，才能让魅友更放心。