2023Q3国内手机市场报告：荣耀重返出货量第一，华为占有率大幅增长37%

【天极网手机频道】分析机构Canalys近日发布报告，2023年第三季度，中国智能手机市场出货连续两个季度下跌平缓，同比下滑5%至6670万部。从各厂商的数据来看：荣耀凭借产品及渠道竞争力，以18%的市场份额重返第一，出货1180万部;OPPO(含一加)出货1090万，排名第二;苹果借助新机热度紧随其后，以1060万出货位居第三;而vivo出货策略谨慎，以16%市场份额排名第四;小米市场份额环比小幅提升至 14%，维持第五名;此外，华为通过爆款Mate新品发布，市场份额持续攀升，逐渐逼近头部厂商。

根据市场调查机构Counterpoint Research公布的最新报告，2023 年第 3 季度中国智能手机市场销量同比下降 3%，同比降幅收窄，认为市场已经触底，释放出复苏信号。

根据统计数据显示，归功于荣耀最新推出的荣耀X50和荣耀90两款手机，荣耀以18.3%的市场份额领先市场。

研究分析师Alicia Kong表示：“荣耀和小米都专注于向零售商和消费者提供更实惠的中端产品和促销价格，以抵消任何潜在的下行压力。事实证明，这一策略是有效的”。

第3季度华为的销量成绩最为亮眼，智能手机出货量同比增长37%。该机构高级分析师Ivan Lam表示：Mate 60系列的销量是在先锋计划下进行的，并且大部分是通过渠道销售来实现。通过该品牌的线下和线上渠道，该产品迅速获得了广泛关注，华为正在努力提高产量以满足需求。

OPPO、vivo和苹果三家公司均出现了 2 位数的下滑。该机构高级分析师Ivan Lam表示：

iPhone 销量下降是由于渠道降价早于预期，而官方调价并未抵消这一影响。再加上iPhone 15系列最初面临的供应限制，导致发布期间的销量低于iPhone 14系列。

传统线下霸主OPPO和vivo则受到二线及以下城市消费疲软的影响，促销力度也略逊于荣耀和小米。

可折叠智能手机型号的销量持续增长。OPPO Find N2 Flip仍是翻盖式折叠机销量最高的机型，而荣耀Magic V2则在横向可折叠手机中排名第一。

随着华为携带最新旗舰级产品回归，高通新一代处理器发布，2023年Q4国内手机市场相信会有比较大的波动。华为的出货量与市场占有率进一步提升是可以预见的，虽然现在大多数人认为华为的回归对于荣耀来说影响最大。但是根据市场调查机构Counterpoint Research公布的最新报告来看，荣耀目前的销量大头依靠的是荣耀X50和荣耀90两款分别面向低端和中端的机型，与华为目前的主力产品Mate 60 Pro有明显的定位价格差别，华为瞄准的是高端旗舰市场。

高通骁龙8 Gen3带来了巨大的性能提升，各家手机厂商也积极推出了首发该芯片的机型。各家厂商的新一代手机不仅拥有更强的性能和更好的影像表现，而且各家都在Ai大模型领域进行了发力。

拿目前市场占有率第一的荣耀来说，荣耀Magic6系列在官宣搭载高通骁龙8 Gen3的同时，宣称将会在系统中支持70亿参数端侧AI大模型，并在最近的高通骁龙峰会上首次向外界展示了荣耀手机端侧AI大模型的部分功能。

在全新硬件平台以及诸多新技术的加持之下，相信接下来的手机市场会更加精彩。