【天极网手机频道】近日，“危、急、特”场景智能设备及解决方案服务商遨游通讯(AORO)与商业航天企业时空道宇(GEESPACE)宣布达成战略协作，双方将围绕卫星通信与智能终端的技术整合，推动专业领域通信解决方案的升级。

当前，低轨卫星通信技术正处于快速发展阶段，应急救援、能源勘探、远洋作业等“危、急、特”场景对通信设备的稳定性、适应性提出了更高要求。在此背景下，此次合作将通过产业链上下游的协同，填补特定场景下的通信空白。

作为吉利科技集团旗下的航天信息平台，时空道宇已完成吉利星座的全球组网，构建了24小时不间断的空天通信网络，具备全球任意地点实时数据传输能力。而遨游通讯作为国家级专精特新“小巨人”企业，长期专注于防爆终端研发与多模融合通信技术，其产品在矿山、消防、电力等复杂环境中已有规模化应用。双方的合作，本质上是“空天网络能力”与“地面终端能力”的互补。

根据规划，此次合作将聚焦三个方向：一是联合研发适配低轨卫星通信的智能终端，针对极端环境优化硬件设计与通信性能;二是定制“空天+地面”一体化通信解决方案，实现卫星网络与地面公网的无缝切换;三是共建行业应用测试体系，模拟真实场景验证设备可靠性。

低轨卫星因运行高度低(通常为500至2000公里)，相比地球静止轨道卫星，具有传输延迟低、信号覆盖广、终端功耗小的特点。其星座网络可覆盖海洋、沙漠、高山等传统通信盲区，为全域通信提供基础支撑。遨游通讯与时空道宇的合作，正是试图将这一技术优势转化为实际生产力――通过终端设备的研发，让低轨卫星的通信能力真正触达用户。

从应用场景看，此类多模融合终端的意义在于构建“全域通信闭环”：在地面网络覆盖区域，使用公网实现高速互联;在无地面网络区域，自动切换至低轨卫星网络保持连接。这种连续性通信保障，对提升“危、急、特”场景的作业安全性与效率具有实际价值。例如，在应急救援中，稳定的通信能帮助指挥中心实时掌握现场情况;在远洋作业中，可靠的连接可支持设备远程监控与数据传输。

随着低轨卫星星座建设的推进，卫星通信与智能终端的融合正成为行业趋势。此次合作不仅是两家企业的业务协同，也为商业航天技术与实体产业的结合提供了一个观察样本。未来，这类终端或将在更多行业中得到应用，成为数字化转型的重要工具之一。