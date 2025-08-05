续航霸榜+游戏满帧！iQOO Z10 Turbo+ 8月7日发布即开售

【天极网手机频道】备受期待的“性能续航双王炸”iQOO Z10 Turbo +将于8月7日19:00 正式发布并开售。iQOO Z10 Turbo+不仅搭载8000mAh超薄蓝海电池与天玑9400 +真旗舰平台，更配备旗舰同款自研电竞芯片Q2，以“旗舰双芯”组合带来行业最强超分超帧游戏生态，成为兼顾续航、性能与游戏体验用户的不二之选。

作为手游超分超帧领域的长期领跑者，iQOO Z10 Turbo+凭借天玑9400 +与自研电竞芯片Q2 的 “双芯协同”，将游戏体验推向新高度。PC级1.5K纹理超分技术让游戏画面细节如发丝、纹理清晰可辨;原生级144FPS超帧则带来丝滑如流水的操作手感，尤其在《国民级 FPS 手游》中，独家实现1.5K 超分与144FPS超帧并发，画面细腻度与流畅度实现“双突破”。



为了让用户可以持久畅享“旗舰双芯”支撑下的行业最强游戏性能表现，iQOO Z10 Turbo+拥有旗舰平台产品中最大的 8000mAh超薄蓝海电池，并具备能够边充边玩不易发热的全场景直驱供电技术，帧率波动近乎为零，让玩家在团战、激战等关键场景中持续 “稳操胜券”;还有精准覆盖核心热源的iQOO最大7K冰穹VC，确保激战时刻手机持久高能，更助用户轻松冷静制胜。

与iQOO Z10 Turbo+一同开启预约的还有“KPL推荐耳机”iQOO TWS Air3 Pro半入耳降噪耳机以及iQOO 22.5W自带线充电宝两款iQOO IoT新品。其中，iQOO TWS Air3 Pro堪称“半入耳 TWS 天花板”，具备50dB旗舰级降噪、通过A+级降噪认证、44ms 同档最低游戏时延、47 小时超长续航，且拥有“充电10分钟可游戏2小时”的快速回血能力，完美适配手游场景。

性能续航双王炸”iQOO Z10 Turbo+ 作为行业唯一的超大电池旗舰性能机，将于8月7日 19:00 正式发布并开售，两款IoT新品也已全渠道开启预约，与新机组合购买可享40元优惠，有兴趣的用户可以前去官网进行预约。