【天极网手机频道】在当前数字化、智能化快速发展的背景下，专业通信设备的安全性、合规性与技术先进性日益成为行业关注的核心。近日，深圳市遨游通讯设备有限公司旗下产品――遨游 M6 PRO PDT正式获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证(核准代码：25F446LL4031)，标志着该设备在国家无线电管理法规框架下，具备合法入网及销售使用的资质，为公共安全、应急通信、轨道交通、能源电力等关键领域提供了可靠的技术支撑。

一、权威认证，彰显合规实力

型号核准证是国家对无线电发射设备实施准入管理的重要制度，其核发标准严格、流程规范，涵盖射频性能、电磁兼容、杂散发射等多个维度的技术审查。遨游 M6 PRO PDT此次通过核准，不仅意味着其关键指标均满足国家标准，更体现了产品在设计、制造和质量控制体系上的高度成熟。该证书有效期为五年，充分证明了遨游 M6 PRO PDT在长期使用中的稳定性与合规可靠性，为用户在复杂通信环境下的合法部署扫清障碍。

二、融合创新，打造全能通信终端

遨游 M6 PRO PDT并非传统意义上的对讲设备，而是一款深度融合5G公网与PDT数字集群通信能力的智能终端。其搭载Android 13软件平台，配备6GB+128GB内存组合(可选配4GB+64GB或8GB+256GB)，支持TF卡扩展至1TB，确保多任务处理与海量数据存储无忧。设备采用4.0英寸IPS高清屏幕，分辨率达640×1136，配合全贴合多点触控技术，即使在雨天或佩戴手套状态下亦能流畅操作。前置800万像素、后置1600万像素摄像头(可插值至4800万像素)，辅以闪光灯兼手电筒功能，满足现场取证与照明双重需求。

在网络连接方面，遨游 M6 PRO PDT全面支持国内5G频段，并兼容WCDMA、FDD-LTE、TDD-LTE及NR多种制式，实现双卡双待单通，灵活适配不同运营商网络。同时，设备内置完整的PDT全集成对讲模块，覆盖350-390MHz频段，高功率输出达4W，低功率1W，支持模拟与数字DMR/PDT模式间的自动切换，并具备公安部一所硬件加密能力，以及AES和ARC4高级加密算法，全方位保障语音与数据通信的安全性。

三、坚固可靠，适应严苛作业环境

面向专业用户的实际使用场景，遨游 M6 PRO PDT在结构设计与环境适应性上同样表现出色。整机达到IP68防护等级，可在1.5米水深环境下持续工作30分钟而不受损;通过1.5米高度跌落测试，有效抵御日常作业中的意外冲击。设备工作温度范围宽达-20℃至60℃，确保在极寒或高温环境中稳定运行。5700mAh大容量聚合物电池提供持久续航，配合3040大音腔喇叭与双降噪麦克风，即便在嘈杂环境中也能实现清晰通话。

此外，设备集成丰富外设接口与功能模块，包括NFC、OTG、FM收音、单北斗或多模卫星导航(支持北斗/GPS/GLONASS/GALILEO)、蓝牙5.0、WIFI5热点等，并配备物理PTT键、POC键、智能旋钮及多个实体功能按键，兼顾高效操作与专业体验。用户还可根据任务需求选配红外摄像头、降噪耳机、车咪、RJ45转接器等外接设备，进一步拓展应用场景。

型号核准证的取得，不仅是对遨游 M6 PRO PDT技术合规性的官方认可，更是其迈向规模化行业应用的关键一步。作为一款集5G公网通信、PDT数字集群对讲、智能操作系统与工业级可靠性于一体的多功能终端，遨游 M6 PRO PDT将持续为专业通信领域提供安全、高效、智能的解决方案。未来，随着数字集群通信标准的深入推进，该产品有望在更多关键基础设施和公共服务场景中发挥重要作用，助力行业通信迈向更高水平的数字化与智能化。