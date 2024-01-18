IT影响中国2023：三星Galaxy Z Flip5荣获年度特别好物奖

【天极网手机频道】「IT影响中国」自2002年创办以来，始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，助力产业市场大环境良性发展。日前，第二十二届IT影响中国评选已经落下帷幕，三星Galaxy Z Flip5凭借着精致时尚的外观设计、旗舰级别的硬件性能以及创新有趣的交互体验，荣获IT影响中国2023年度特别好物奖。

三星Galaxy Z Flip5采用了双轨式集成结构的超闭合精工铰链，可以实现无缝折叠，在闭合状态下为15.1mm，比前代薄了2mm，重量仅为187g。折叠时，小巧的机身如化妆盒一样，时尚又精致，可以轻松地放入口袋或小包之中，展开后则可以优雅的单手握持，展现别样的掌中潮流。它提供了冰薄荷、云影灰、冰玫紫、星河白四大基础配色，以及极地灰、海浪蓝、山林绿、日光黄四种三星商城专属配色，可以满足不同人群的审美喜好。

全新的铰链不仅让产品更加轻薄美观，还更为坚固。双轨式集成结构拥有更高的一体化单元，可以有效分散外力冲击，避免不慎磕碰、掉落造成的机身损伤。同时，机身的中框为装甲铝材质，背板和外屏覆盖了康宁Victus2大猩猩玻璃，内屏则采用了超薄的UTG玻璃，整体有着非常高的可靠性。

除了全新的铰链外，三星Galaxy Z Flip5还配了一块3.4英寸的大视野智能外屏，相比前代，尺寸上提升幅度巨大。更大尺寸的外屏为用户使用时提供了更好的交互体验，无论是操控外屏的各项功能，还是用以预览拍摄画面，都能让大家更清晰完整地看到其中的内容。

超大外屏当然也带来了更丰富的功能，比如直接在外屏查看通知，打开快速设置开关Wi-Fi或蓝牙等，或在闭合状态下浏览通话记录并回拨未接来电。同时，用户还可以添加更多实用的小组件以及第三方应用，实现查看天气和日程、播放音乐、浏览社媒、观看短视频等等，向上滑动可以打开三星钱包、通过信用卡/借记卡或支付宝二维码轻松完成移动支付，或切换交通卡、智能门卡等，令出行更加便捷。另外，外屏还拥有更多自定义选项，通过设置不同风格的时钟、字体、主题等，用户可以打造出更为个性化的外屏，来彰显自己的风格品位。

作为Galaxy Z Flip系列的标志性功能，立式交互模式丰富了用户的用机方式，通过铰链的旋停特性，让折叠屏在完全展开和完全闭合之外，多了一种更灵活自由的交互形式，帮助用户解放双手进行拍摄、观影、视频通话等操作。用户可以将三星Galaxy Z Flip5折叠到合适的角度，然后放在桌面、地面、平台等位置，解锁免手持拍摄。还能轻松实现自拍、多人合照，更能做到仰拍、俯拍等各种创意视角的拍摄，充分发挥出自己的想象力。

它还搭载了第二代骁龙8移动平台(for Galaxy)，有着旗舰级别的硬件性能，在保障日常使用流畅度的同时，还能从容应对目前主流的游戏。

三星Galaxy Z Flip5既有精致时尚的外观设计，与当下很多追求潮流风格的用户相契合，又拥有着旗舰级硬件性能和诸多创新功能，带给了消费者更加丰富有趣的智能移动体验。