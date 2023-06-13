沉浸式体验2023法网：用OPPO Find N2 Flip捕捉每一个精彩瞬间

【天极网手机频道】6月13日，2023年法国网球公开赛(以下简称“法网”)在6月11日正式完赛，作为世界上最富盛名的红土赛事，每年法网都会吸引全球顶尖网球运动员参赛，为广大体育迷带来一场视觉盛宴。OPPO已经连续五年成为该赛事的高级合作伙伴，通过OPPO Find N2 Flip，为全世界球迷带来极具沉浸感的观赛体验。

OPPO Find N2 Flip 捕捉赛场上每一个精彩瞬间

通过 OPPO Find N2 Flip，广大体育迷不仅能够观看Roland-Garros球场上全天所有精彩赛事，同时还将成为体育迷们观赛的最佳拍档，极具沉浸感的视觉体验仿佛置身赛场之上，近距离感受与顶级网球运动员一决胜负的激情氛围。

OPPO Find N2 Flip开启视觉之旅

OPPO Find N2 Flip配置高达4300mAh的长续航电池，相比传统竖折手机拥有更大电量。而当手机需要一边使用，一边同步充电时，44W 的SUPERVOOC超级闪充，能够在23分钟内将电量充至 50%，并在一小时内充满电，OPPO Find N2 Flip是目前市面上充电速度最快的折叠手机。

此外，OPPO还与哈苏合作，OPPO Find N2 Flip汇集了哈苏在影像领域的前沿技术和调校能力，基于哈苏的色彩技术和交互式设计，能够将每一帧画面进行视觉提升，无论是不断变化的光照条件还是球场上的激烈比赛，都能毫不费力地捕捉每一个精彩镜头，确保每一个非凡时刻都被永远铭记。而当需要进行人像自拍时，OPPO独特的美颜算法可增强自拍效果。

OPPO Find N2 Flip让每一个用户成为焦点

不仅仅是职业运动员，OPPO Find N2 Flip还能让每一个用户都能成为众人瞩目的焦点，只需一个简单的手势，就能将强大的后置摄像头变成终极自拍机，即使手机没有完全折叠，依旧不会影响操作;同时，OPPO Find N2 Flip独特的双屏预览能让拍摄对象可以在外屏上看见自己，从而更容易捕捉完美人像和集体照。

在观看法网比赛时，OPPO Find N2 Flip依旧可以让广大体育迷们成为故事主角，通过4K清晰度记录运动员每一次发球和击球时精彩时刻。

此外，OPPO Find N2 Flip还提供了延时功能，能够将整场比赛的关键时刻浓缩成一段引人入胜的视频，通过记录激动人心的精彩片段，让大家在短短几分钟内重温比赛的激情。

多年来，OPPO通过不断提高移动影像技术和标准，捕捉令人惊叹的比赛画面。未来，OPPO 还将继续致力于不断创新突破，让智能手机用户体验持续进化。