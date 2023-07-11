ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ÊÖ»ú

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

Apple Store¹Ù·½ÔÚÏßÉÌµêÔÚÎ¢ÐÅÐ¡³ÌÐòÕýÊ½ÉÏÏß

2023-07-11 16:47:09 ×÷Õß£ºÃ«Ã«

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿7ÔÂ11ÈÕ£¬Apple Store¹Ù·½ÔÚÏßÉÌµêÔÚÎ¢ÐÅÐ¡³ÌÐòÉÏÏß£¬ÊÇÆ»¹ûÊ×´ÎÔÚÎ¢ÐÅÉúÌ¬ÄÚ´òÍ¨½»Ò×¹¦ÄÜ£¬Ò²¾ÍÊÇËµ³ýÁËÏßÏÂÃÅµêºÍÏßÉÏ¹ÙÍø£¬ÏÖÔÚÏû·ÑÕß»¹¿ÉÍ¨¹ýÎ¢ÐÅÐ¡³ÌÐò»ñÈ¡×îÐÂÐÅÏ¢²¢¹ºÂòÈ«ÏßApple²úÆ·£¬°üÀ¨×îÐÂµÄiPhone 14ÏµÁÐ¡¢iPadºÍMacµÈ£¬ÇÒÐ¡³ÌÐòÄÚµÄËùÓÐ¶©µ¥¶¼ÄÜÏíÃâ·ÑËÍ»õ·þÎñ£¬²¿·Ö¶©µ¥»¹¿É¸¶·ÑÑ¡Ôñ3Ð¡Ê±¿ìËÍ·þÎñ¡£Èç¹û»¹ÏëÈ¥ÃÅµêÊÔÓÃ¹ºÂòµÄ»°£¬¿ÉÒÔÖ±½ÓÍ¨¹ýÐ¡³ÌÐò²éÑ¯¸½½üµÄApple StoreÁãÊÛµê£¬µ±È»Ò²ÉÙ²»ÁËÏßÉÏ¸¶¿îÏßÏÂÃÅµê×ÔÌáµÄ·þÎñ¡£ 

Apple Store¹Ù·½ÔÚÏßÉÌµêÔÚÎ¢ÐÅÐ¡³ÌÐòÕýÊ½ÉÏÏßApple Store¹Ù·½ÔÚÏßÉÌµêÔÚÎ¢ÐÅÐ¡³ÌÐòÕýÊ½ÉÏÏß
Î¢ÐÅÐ¡³ÌÐòÉÏÏßApple Store¹Ù·½ÔÚÏßÉÌµê

  ³ý´ËÖ®Íâ£¬Ïû·ÑÕß»¹¿ÉÒÔÔÚÐ¡³ÌÐòÄÚÏíÊÜAppleµÄÖÚ¶à·þÎñºÍÌåÑé£¬°üÀ¨Í¨¹ýApple Trade In»»¹º¼Æ»®ÏíÊÜÕÛµÖÓÅ»Ý¡¢¼ÓÈëiPhoneÄêÄê»ÀÐÂ¼Æ»®¡¢ÏíÊÜAppleÃâ·ÑïÔ¿Ì·þÎñµÈ£¬Ö±½ÓÔÚÎ¢ÐÅÀï¾ÍÄÜÍê³É£¬¿ÉÒÔÔÚÐ¡³ÌÐòÄÚÔ¤Ô¼Ãâ·ÑÇÒÄÚÈÝ·á¸»µÄToday at Apple¿Î³Ì£¬Ñ§Ï°»ù´¡ÉãÓ°¼¼ÇÉ¡¢ÊÓÆµ¼ô¼­¡¢´´×÷ÒôÀÖµÈÄÚÈÝ¡£²»½öÈç´Ë£¬ÓÃ»§»¹ÄÜÔÚÏß¶¨ÖÆMacºÍApple Watch£¬·þÎñ·Ç³£ÆëÈ«ÇÒÖÜµ½¡£ 

Apple Store¹Ù·½ÔÚÏßÉÌµêÔÚÎ¢ÐÅÐ¡³ÌÐòÕýÊ½ÉÏÏßApple Store¹Ù·½ÔÚÏßÉÌµêÔÚÎ¢ÐÅÐ¡³ÌÐòÕýÊ½ÉÏÏß
Ê¹ÓÃÎ¢ÐÅÐ¡³ÌÐò¹ºÂòApple²úÆ·

  Ä¿Ç°£¬ÔÚÎ¢ÐÅËÑË÷ÖÐËÑË÷¡°Apple Store¡±¼´¿É²éÑ¯µ½¡°Apple Store¹Ù·½ÔÚÏßÉÌµê¡±µÄ¹Ù·½Ð¡³ÌÐò£¬Ð¡³ÌÐòÄÚµÄËùÓÐ·þÎñÓëApple Store¹ÙÍøºÍAPPÃ»ÓÐ²î±ð£¬½øÈëÐ¡³ÌÐò¼´¿É½øÐÐÁË½âÓë¹ºÂòÉÌÆ·£¬¶øÇÒÔÚÎ¢ÐÅÐ¡³ÌÐòÖÐ¿ÉÒÔÎªÓÃ»§´øÀ´¸ü¼Ó±ã½Ý¡¢·á¸»ºÍÎÞ·ìµÄ¹ºÎïºÍ·þÎñÌåÑé¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

Ã«Ã«

×îÐÂ×ÊÑ¶

iOS 17Ö§³ÖË½ÈËÎÞÏß5G

ÈÈÃÅÊÓÆµ

µç¾ºÆì½¢ºìÄ§8S Pro+ÉÏÊÖ

ÐÂÆ·ÆÀ²â

µç¾ºÆì½¢ºìÄ§8S Pro+ÉÏÊÖÆÀ²â
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼