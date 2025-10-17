【天极网手机频道】OPPO Find X9 Pro于昨天晚上正式发布，号称“旅拍神器”，作为OPPO年度影像旗舰，全新Find X9 系列从光学到传感器，从算法到色彩还原，全链路开启画质革命。OPPO 首席产品官刘作虎强调：“OPPO Find X9 Pro 是万元以内最值得购买的「相机」”。

在手机影像竞争日益激烈的时代，“像素越来越高但放大就模糊”的尴尬一直存在。OPPO 在其最新旗舰 Find X9 系列 中提出了“画质革命”口号，尤其是其高阶版本 Find X9 Pro，在影像玩法上带来了令人耳目一新的突破：全焦段均支持哈苏 8K 超清照片直出。

这意味着，从超广角、主摄，到潜望式长焦，每一个焦段拍出的照片，都能够达到 8K 级别的超清效果，无需手动切换或进入某个专业模式，就能获得极高细节表现。

在这方面，OPPO 为 Find X9 / X9 Pro 打造了 LUMO 超像素融合引擎，它是使全焦段 8K 超清成为可能的核心技术之一。OPPO通过LUMO 引擎通过并行计算与精密融合，将每一帧高像素信息都纳入处理，确保每个像素点都得到合理编码与优化。 在处理 5000 万像素乃至 2 亿像素照片时，它支持多帧合成，从而抵消抖动、降低噪点、提升细节还原能力。 借助 OPPO 芯链(芯片 + 器件协同)技术，该引擎可以在算力与能耗之间做较好权衡，实现高效影像处理。

正是这个算法层的支撑，使得 Find X9 Pro 能在各焦段都实现“一拍即 8K”的输出体验，不必局限于主摄或部分镜头。

要在长焦也支持 8K 超清，首先得有强大的光学基础。Find X9 Pro 搭载了 哈苏真 2 亿长焦镜头，这枚镜头具备以下关键特性：采用 AOA 主动光学校准技术，其校准精度可达 0.1 微米，让镜头的解析力得到进一步提升。官方宣称，该镜头的解析力相较常规镜头提升约 15%。 拥有 f/2.1 超大光圈，使进光量提升约 140%。在长焦端光线本就较弱的情况下，这样的光圈优势极为重要。 镜头设计中融入 “超晶态蓝玻璃” 与严格的杂光控制，能够有效压制鬼影、降低杂散光，保持画质纯净。 焦段设计上采用 70mm 黄金焦段，既具备远摄能力，又能兼顾人像表现。

这些硬件能力，为 Find X9 Pro 的长焦端打下了坚实基础，使其在高倍率变焦场景下，仍有机会输出高解析力的画面。

与此同时，OPPO Find X9 Pro 在色彩表现方面也实现了质的飞跃。该机搭载了 Ultra 级丹霞色彩还原镜头，联合成像传感器与多光谱传感器协同工作，无论身处复杂光线环境还是大面积纯色场景，都能呈现准确、自然的色彩。其在哈苏超清模式下输出的画面，色彩更接近人眼对现实景象的感知，既不过度鲜艳，也不过度柔化。

在影像风格方面，Find X9 系列新增了多种创意风格，其中就包括 霓虹胶片风格、冷调闪光和暖调闪光。霓虹胶片风格将高饱和、适中对比和颗粒感融于一体，在还原真实色彩的基础上带来电影级复古氛围;冷调 / 暖调闪光则提供不同的补光色温氛围，特别适合夜间或人像拍摄时的情绪表达。

值得一提的是，Find X9 Pro 首发了 行业最全面的 AI 人像补光系统。这一系统可智能识别环境光线，自动匹配适宜的光效与补光策略，从逆光到弱光场景，都能让人物肤色自然、立体感强，避免死白或偏暗的问题。

此外，Find X9 系列还引入了 XPAN 模式(哈苏经典宽幅风格模式)。在该模式下，用户可体验 65:24 宽画幅比例，配合拟真显影动画以及胶片风格切换，增强画面故事性与艺术氛围。无论是街头人文、风景还是日常片段，都能用这一模式拍出兼具宽幅视觉与情感表达的作品。