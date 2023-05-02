vivo S17系列部分配置曝光 中长焦段拍摄或迎来升级

【天极网手机频道】在vivo的众多产品线中，vivo S系列定位次旗舰，具备着时尚潮流的外观、均衡稳定的配置、精彩纷呈的影像实力以及堪比旗舰的充电与续航能力，在市场中备受大部分用户的好评。距离vivo S16系列上市后，已有较长时间，关于新品vivo S17系列也有了相关的爆料消息。

从目前网上曝出的部分配置信息来看，vivo S17系列预计将搭载骁龙778G移动平台和天玑8200处理器，性能方面并没有产生质的变化。不过，在同档位产品中，大部分机型均搭载骁龙7+Gen2移动平台，其主要是采用“1颗X2超大核主频最高2.91GHz+3个A710大核频率为2.49GHz+4个小核频率1.8GHz”的CPU架构，GPU则采用高通自研Adreno。如果要追求更高的性能，所以并不排除vivo S17系列也会搭载。

另外，在影像方面，vivo S17系列将沿用5000万像素IMX766V大底主摄，配合800万像素的超广角镜头以及1200万像素的IMX66人像中焦镜头，影像体验会提升不少，预计还会带来全新的影像玩法。

笔者以为，本次的vivo S17系列还是将重点放在了影像方面，通过提升中长焦段的配置，由此来改善次旗舰在该焦段的劣势，这也符合如今手机影像的发展趋势。更多相关信息，可以关注vivo官方微博的最新动态。