驴友极端环境遇险，靠用华为手机连接卫星自救

【天极网手机频道】去年，阔别已久的华为 Mate 系列重回消费者视野，一并到来的还有华为潜心研发多年之久的北斗卫星消息。在华为Mate50系列发布不久后，苹果iPhone 14系列也宣布搭载卫星通讯技术，智能手机的卫星通信技术领域正式成为高端机型的兵家必争之地。

最近，一则新闻报道让华为Mate50系列所搭载的北斗卫星消息技术再次受到广泛关注：一位驴友在雪原徒步过程中发现野生动物脚印，遂脱离队伍寻找动物拍摄。但因大雪天气，环境复杂导致能见度过低，该驴友因迷路无法按时返回约定集合地点，同时在野外极端环境中手机信号缺失，无法与外界取得有效联系。因此，这位驴友借助手中的华为Mate50 手机向队友发送求救信号，从而获救。

近年来环境发生变化，探险活动盛行，此类户外失联事件层出不穷。无论是”泸定地震中甘于失联事件”，还是“驴友秦岭穿越失联事件”，都曾牵挂无数人的心，但对于他们的家人而言，这种等待的煎熬更是绝望且无助。将北斗卫星消息功能搭载到手机上的目的，正是为了尽量减少这种极端“失联”情况的发生。

自从华为手机开始搭载北斗卫星消息以来，这项技术就受到了无数网友的好评。这次驴友成功脱困并非华为手机首次在实际应用中发挥作用，此前就有一位华为Mate50系列用户在出海打渔时未通知家人，由于海上没有手机信号，该用户就用北斗卫星通信功能向家人发送信息，但被家人误认为是求救信号故而报警。虽然这次“乌龙事件”中并没有发生险情，但对于关乎性命的功能而言，宁可全力以赴，不可错救一次。

目前市面上仅有华为部分机型和苹果iPhone 14系列搭载卫星通信技术，但两者在功能实现上存在着本质的差别。首先，华为所使用的北斗卫星通信技术，顾名思义正是基于中国北斗卫星导航系统，而实现通信的原理则是通过第三代北斗导航系统所支持的区域短报文服务。

在卫星选择上，华为卫星通信技术选择的是三颗北斗GEO卫星，也就是地球静止轨道卫星。静止轨道卫星在地球的赤道平面上公转，并且公转一周的时间恰好就是24小时，对于地面来说就是一颗相对静止的卫星。同时，这三颗北斗卫星会永远对准地球上的某一个区域，地面上的设备可以固定发射方向不用经常调整。

这三颗卫星位于东经80°、110.5°以及140°的方向，就是我们所面对的南方天空。在这个前提条件下，华为设计了全新的寻星引导UX，用可视化界面降低用户学习成本，能够做到让手机终端自动寻找卫星的位置，建立更加稳定连接的同时更好地提升信息的收发性能。这样做的好处就是用户在使用卫星通信的过程中，系统只需要引导用户将华为Mate 50对准卫星的方位，就能在固定角度下实现卫星通信，而不用跟随卫星的移动轨迹进行相应的角度调整。

而苹果iPhone 14系列上所使用的卫星通信技术则是与Globalstar公司合作，负责苹果卫星通信功能的是Globalstar公司的低轨通信卫星，而低轨卫星在体验中面临着很多问题。低轨道卫星最大的问题是，绕地球运行周期较短，这就导致用户想要用iPhone来和卫星通信除了搜星之外，还要追随卫星的移动轨迹，让手机上的天线始终对准卫星。当用户使用这一功能时，就需要进行繁琐的操作。

最重要的是，华为Mate50系列是业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，国内用户可以使用，而iPhone 14系列目前仅限美国和加拿大使用。当用户身处极端环境中，华为Mate50系列支持的北斗卫星消息技术能够协助用户建立起与外界的生命通道，通过畅连App将文字与定位向外发出，并且支持多条位置生成轨迹地图。

对于大部分用户而言，北斗卫星通信技术是这一辈子都不用上的功能，可一旦用上了，就是真正救命的功能。生命永远高于一切，因此在对卫星通信技术的研发上，华为不遗余力，翻山越岭三年余，排星布阵二十载，才将这关乎性命的功能带到智能手机中。

此外，为了配合这一技术，华为Mate50系列还在可靠性方面进行了全方位的升级。不仅开创性地重塑玻璃结构，带来更强更硬的昆仑玻璃，使得华为Mate50系列整机抗跌落能力提升至10倍，还是业界首款支持全机身恒温充电的手机在极寒环境下也能正常使用。同时，IP68防尘防水和应急模式能够给用户带去满满的安全感，户外出行降低续航焦虑。

作为全新归来的华为Mate50系列，一经推出就再次掀起消费者抢购狂潮，这与华为多年来秉承的产品创新理念不无关系。一直以来，华为都非常重视用户体验，将推动行业发展的重任视为己任，不断突破自我在技术上实现创新，为消费者带来极致黑科技，和全方位优质且安心的体验。华为Mate50系列就是这样一款汇聚科技创新的集大成之作，也将继续引领行业创新，树立高端旗舰标杆。