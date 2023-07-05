Nothing Phone 2渲染图公布，将于北京时间7月11 日晚发布

【天极网手机频道】去年也是在7月份，由前一加联合创始人裴宇创办独立品牌Nothing旗下的首款智能手机Nothing Phone 1正式发布，新颖的外观设计在千篇一律的设计之下吸引了不少消费者的目光。近日有最新消息显示，Nothing Phone 2将于当地时间2023 年 7 月 11 日上午 11 点(北京时间 11 日晚上 23 点)正式发布，并且会在美国市场发售。



Nothing Phone 2

除了发布时间，官方也释出了新机渲染图，目前可知Nothing Phone 2将提供白色与深灰两种配色选择。设计上，Nothing Phone 2延续了此前初代产品的透明后壳、贴片内构以及LED灯组的设计思路，不过Nothing Phone 2在上代设计的基础上将边框底色做出了优化调整，白色的颜色较浅，深灰色的颜色较深，让整体观感更加协调;而且LED灯也从12个增加到了33个，能够实现更为细致的灯光控制，让用户即便在光线不足的环境也能捕捉清晰、光线充足的影像，在外观上依旧辨识度拉满。



Nothing Phone 1

此外，Nothing Phone 2 手机在机身背面有个类似 2.5 玻璃的微妙曲线，这设计上的改变也让它更时尚、提升手机握持的舒适度;至于机身正面部分，Nothing Phone 2 萤幕边缘也有轻微的曲面，同样是类似 2.5D 玻璃的设计，有外媒透露Nothing Phone 2将采用铝制机身。

稍微有些遗憾的是Nothing Phone 2的核心配置上并没有太多亮点，放在刚刚开始下半年中没有什么竞争力可言。据悉，Nothing Phone 2将搭载骁龙8+ Gne1处理器，虽然相较上代的骁龙778+有所提升，但依旧无法和其他品牌的旗舰产品对抗。另外，Nothing 创办人裴宇透露Nothing Phone 2将改进电池续航力、网路连接、相机功能等层面，将新增 Raw HDR、4K/60FPS 录影规格，还会提供 3 年 Android 作业系统更新、4 年安全防护。至于价格尚未透露，不过Nothing Phone 1起售价为469欧元(约合人民币3150元)，英国起售价399英镑(约合人民币3187元)，猜测Nothing Phone 2的价格应该不会相差太大。

作为参考，Nothing Phone 1搭载的是高通骁龙778G+芯片，6.55英寸1080×2400全面屏，材质为OLED，刷新率为120Hz，前置1600万像素，后置5000万主摄、5000万超广角，主摄为索尼IMX766，支持OIS光学防抖，电池为4500毫安时，支持33W有线快充、15W无线充电以及5W无线反向充电，预装Nothing OS(基于Android 12定制)。



Nothing Phone 1

对比国内竞争激烈的手机市场，Nothing Phone 2可能会显得格格不入，但好在还有一些创新在身上，对于颜值党来说Nothing Phone 2足够特立独行。如果未来的机型可以将配置再提升一点，或许会吸引更多用户群体。