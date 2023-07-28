Canalys二季度数据显示市场热情逐步激活，vivo以18%份额领跑中国第一

【天极网手机频道】智能手机行业历经数十年高速发展，如今进入存量时代，整体技术创新放缓、产品同质化严重、用户换机周期不断拉长。厂商只有持续精进产品与技术，打造更具吸引力的功能和设计，才能吸引更多用户换购新机。得益于第二季众多富有创新的产品入市，各个品牌逐步激活了用户换机热情。7月28日，Canalys发布2023年第二季度中国智能手机市场报告，报告显示，国内智能手机市场出货量为6430万部，市场跌幅收窄至5%。

其中国产厂商整体表现强劲，vivo以18%的市场份额位列第一，其后依次是OPPO(含一加)、苹果、荣耀、小米，“VO荣米”格局日益稳固。在市场趋于饱和的当下，vivo等国产厂商正在积极通过多维度创新来抵抗行业衰退周期，打响重返增长“第一战”。

天极网关注到，今年上半年，vivo发布了vivo X Fold2、vivo X Flip、vivo S17系列等多款机型，新机不仅在软硬件配置上实现大幅升级，更结合不同消费层级和细分领域用户的需求，对产品的外观、影像、游戏能力等进行了针对性优化，有效激发了消费者的换机热情。

除了在产品力上持续加码，vivo的高端突破策略也在上半年进一步深化见效，新一代大折叠vivo X Fold2和首款小折叠vivo X Flip都凭借在折叠设计、影像等方面的顶级表现，在销量和口碑上取得了不俗的成绩;vivo X90s延续X系列的极致影像体验，推出全新质感模式，用科技满足广大用户对人文摄影的追求。产品功能设计与用户需求的高度契合，成为助推其销量领跑的源动力。

据Counterpoint统计，2017-2022年，中国高端智能手机市场的年复合增长率达到9.8%，2023年，批发价在500美元以上的智能手机销量预计超过7570万部，国内高端市场增长潜力巨大，vivo已抢先占据了这一破局点。

值得一提的是，vivo在2021、2022年已连续2年斩获国内市场份额第一，今年第二季度的持续领跑，再次印证了其产品策略的正确性，也反映出vivo依托技术赛道和用户价值深耕，打造的增长飞轮正在加速转动，将为其长足发展持续提供源动力。