折叠屏选择困难？这几款安卓折叠屏不妨考虑一下

【天极网手机频道】国庆长假已到，除了来一场说走就走的旅行之外，在“双节”档中各品类产品都推出了新一轮优惠活动，除了家电品类，智能手机品类活动也非常多，且优惠力度也大。随着国内手机厂商不断更新迭代折叠屏，折叠屏手机的圈子逐渐扩大。前阵子有位年轻朋友就在纠结买哪一款国产折叠屏，不仅要小巧，还要拍照好看且价格能在预算之内的。那么接下来小编就整理一份最近新上市的折叠屏供大家选择。

刚上市不久的OPPO Find N3 Flip凭借着精致小巧的外观、超大尺寸的外屏、行业唯一的超光影三摄小折叠等优势，再次引领折叠屏手机的全新体验。

OPPO Find N3 Flip共有月光缪斯(金色)、薄雾玫瑰(玫瑰粉色)以及镜中之夜(黑色)三款配色。金属中框配合75°超弧玻璃曲线使机身两侧更贴合手掌的同时，让侧面视觉更显纤薄，折叠后只有掌心大小，3.26英寸的竖向外屏与内屏方向一致的设计可以实现内外无感切换;转轴的雕刻工艺让水波纹理与全新的S圆纹相互交叠，水波纹效果更加灵动闪耀，展开之后仅有7.79mm的轻薄机身与市面上直屏机无异，6.8英寸AMOLED超薄柔性显示内屏支持120Hz刷新率以及1440Hz高频PWM调光、AI智能背光、AI自适应色温调节、舒适模式等一系列护眼功能;环宇设计将后置三摄铸于一体化的布局成为标志性的视觉元素，外圈是阶梯型风琴纹形成光影刻度，让Find系列旗舰家族设计符号再统一。

作为小折叠的新标杆，OPPO Find N3 Flip拥有的首个三摄――超光影三摄影像系统，包括了行业唯一的3200万像素2X人像镜头、5000万像素OIS大底广角以及行业最高规格大底的4800万像素超广角镜头，为外屏带来多种模式的拍摄和全焦段的人像体验，配合更先进的超韧精工拟锥铰链技术，一个人也能用后置拍出人像大片。

OPPO Find N3 Flip的外屏带来了相当丰富的交互体验，例如可在外屏可实现动态天气、步数、出行场景、运动监测信息、手机电量等 APP 常用信息速览，打开小布建议还会推送即将出行的高铁、航班行程信息，甚至可以看到你的外卖到哪儿了，就算折叠手机，关键信息也会在外屏显示，可随时查看服务进展。

作为主打“颜值+实力”的一款小折叠，vivo X Flip也属“真香”。vivo X Flip菱紫配色款采用了柔软素皮搭配经典菱格纹理，让手机除了实用更加时尚，而绸金、钻黑则让赢得了很多男性用户的喜爱。影像方面，X Flip采用蔡司光学摄像头，支持手持高清拍、悬停自由拍、DV模式、悬停延时拍等多种拍摄模式，5000万像素VCS仿生光谱大底主摄、OIS光学防抖和多种蔡司镜头包头，配备3.0英寸行业最大横向外屏，娱乐交互、拍照两不误。

性能方面，vivo X Flip搭载了第一代骁龙8+芯片，配备4400mAh电池和44W闪充技术，让用户可以畅快使用手机而不用担心电量不足。另外，它还拥有行业唯一的通话防漏音功能，时刻注重隐私保护。

综合性能最强的5G大折叠应属vivo X Fold2。其铰链采用自研航空级水滴铰链，平整度较上一代提升约40%，通过40万次TüV折叠无忧认证，让用户使用更加安心。

性能方面，vivo X Fold2搭载第二代骁龙8 SPU定制旗舰芯片，与LPDDR5X、UFS4.0共同组成了“性能铁三角”，外加120W双电芯闪充和2558mm2 VC液冷散热、3D超声双屏幕指纹、5G+、Wi-Fi7和无线无损Hi-Fi，让vivo X Fold2综合性能体验一举成为大折叠品类中的佼佼者。

此外，影像方面，vivo X Fold2搭载自研芯片V2，配合与索尼合作定制的5000万像素VCS仿生光谱大底主摄，以及蔡司Cinematic电影模式和4K芯片级“夜视仪”功能，可实现悬停星空等大屏折叠影像体验，无需脚架支撑，一键直出质感大片，也是让人爱不释手。

过去，屏幕折痕、性能、续航等基础体验，是阻碍消费者换机折叠屏的主要障碍。但国内厂商们凭借业界独领的创新科技更好解决了折叠屏手机的诸多痛点，加速了折叠屏成为用户主力机的进程。