【天极网手机频道】荣耀年度旗舰荣耀Magic8系列及全新 MagicOS 10 操作系统正式发布，这款定位“首款自进化 AI 原生手机”的产品，凭借 “8848 巅峰旗舰”配置――8大AI技术、8大AI体验、4大影像及8大性能领先优势，重新定义旗舰手机标准。

荣耀在发布会上提出，真正的AI手机应是“能与用户共成长的生命体”。荣耀Magic8系列的核心突破在于搭载行业首个自进化 AI 智能体操作系统 MagicOS 10，其AI智能体YOYO化身“全能搭子”，覆盖衣食住行购3000+场景的自动执行。依托端云结合的荣耀魔法大模型 3.0，YOYO获得中国信通院L3级认证，具备“YOYO 看见”与“YOYO 执行”双核心能力，长按专属AI键即可启动视频交互，系统级MCP架构打通80%高频场景，接入4000 + 生态智能体，堪称行业最强通用智能体。

跨生态互联痛点被彻底解决。升级后的“荣耀无界智联”打破系统壁垒，鸿蒙、iOS 设备均可加入信任环，iPhone用户能直接接听来电、同步短信，AirPods实现开盖即连。“MagicOS 月月焕新计划”更通过月度OTA迭代，让用户参与产品进化，终结手机“出厂即终点”的局限。

影像方面，荣耀Magic8 Pro 搭载 2 亿超夜神长焦，采用 1/1.4 英寸大底、85mm 焦距 f/2.6 光圈设计，配备萤石级镜片与纳米镀膜;8000万次/秒推理速度，精确处理明暗复杂光影的夜神引擎，大幅提升陀螺仪和马达等硬件工作精度，使其主摄和长焦实现了CIPA 5.5级防抖能力;AiMAGE影像引擎带来肤质优化、光影还原、光斑拟真三大升级，三大引擎实现肤质优化与光斑拟真。灵感帮拍、AI 追色等功能，构建“拍前引导、拍中调色、拍后修图”全流程创作体系。

性能配置全面拉满。全系搭载第五代骁龙 8 至尊版，荣耀与高通联合优化的芯片使用率大幅提升，配合 AI 渲显分离技术，游戏帧率 0 抖动;GPU-NPU 异构 AI 超分超帧技术让画面更丝滑。荣耀Magic8系列搭载新一代青海湖大电池，全系容量突破7000mAh，并支持120W有线与80W无线双快充，兼容100W PPS充电协议，用电脑充电器也能进行超级快充。

屏幕采用的是6000nits峰值亮度的绿洲护眼屏，获德国莱茵 TÜV 全局护眼 5.0 认证;“五芯六翼” 通信架构搭配鸿燕 AI 云图，实现全域满格信号;双 3D 解锁与 AI 反诈技术构建三重安全保障。机身配备10倍抗跌巨犀玻璃，获满级防尘防水认证，开放音腔技术带来环绕低音体验。外观设计上，标准版打造“最美小直屏”，Pro版采用“优雅微曲屏”，握持感升级。

此外，发布会还同步推出全球首款骁龙8至尊版平板MagicPad3 Pro、手表 5 Pro以及Earbuds 4，其中MagicPad3 Pro支持20个窗口运行;手表5 Pro新增全天无感血压监测;Earbuds 4 续航达 46 小时，构建完整智慧生态。

荣耀Magic8系列已于10月15日正式发布，并在10月23日在荣耀官方渠道及合作平台启售。荣耀Magic8标准版配备旭日金、天青釉、雪域白、绒黑色，售价4499元起;荣耀Magic8 Pro配备旭日金砂、天青色、雪域白、绒黑色，售价5699元起。有感兴趣的用户不妨前去官网或是线下门店进行上手了解与购买。