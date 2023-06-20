倒计时一个月 两款折叠屏手机领衔，三星新品全曝光

【天极网手机频道】根据目前的消息，三星将会在7月底举行Galaxy Unpacked Event，比去年还要更早了一些，而且这次活动地点并没有在美国，而是选在了韩国首尔江南区三成洞COEX，官方表示，在首尔举办Unpacked具有重要意义，因为它是新兴的创新和文化中心，也是折叠屏产品的中心。这次发布会最大的主角毫无疑问就是两款全新的折叠屏手机Galaxy Z Fold 5和Galaxy Z Flip 5，除了它们外，三星还将推出全新的Galaxy Tab S9系列平板、Galaxy Watch6和Galaxy Watch6 Classic以及三星Galaxy Buds3。

两款全新折叠屏

两款折叠屏的曝光消息从很久之前便开始传出，到目前已经非常的详细了，其中Galaxy Z Fold 5将会采用全新的水滴铰链，一方面能够更好的缓解折痕的问题，另一方面也会让机身变得更薄一些，而且机身会来到254g，比前代轻了9g。其它方面则和前代变化不大，依旧是6.2英寸的外屏和7.6英寸内屏，并覆盖了超薄玻璃。影像方面，后置大概率是5000万像素GN3主摄+1200万像素超广角+1000万像素长焦的组合，和与S23/S23+保持一致。搭载骁龙8 Gen2 for Galaxy ，算是常规的迭代升级。

Galaxy Z Flip 5最大的升级则在于外屏尺寸会提升到3.4英寸，比moto Razr 40 Ultra稍小了一点点。更大的屏幕能够显示更多内容，也能丰富用户交互体验，当然具体有啥新玩法，还是要看三星那边啦。其它方面则不会有啥惊喜了，依旧是6.7英寸的内屏，后置双1200万像素镜头，前置1200万像素镜头，搭载骁龙8 Gen2 for Galaxy处理器。

总的来看，两款折叠屏的升级都稍显“躺平”了一些，属于有亮点，但不多的水平，估计售价也不会有明显的下调。凭借着产业链优势和市场先发优势，三星无疑是全球折叠屏市场的最大赢家，目前国际市场对手很少，在市场中占据着绝对领先的地位，国内市场竞争压力大一些，但也保持着不错的份额，这几代产品基本都是小幅升级，属于稳定压倒一切。

Galaxy Tab S9系列平板

Galaxy Tab S9系列平板预计会有三款产品，海报上出现的应该是屏幕最大的Tab S9 Ultra，目前还没有关于它的详细消息，应该会和前代一样配备一块14.6英寸Super AMOLED屏幕，刷新率高达120Hz，搭载最新的骁龙8 Gen2 for Galaxy处理器。三星去年的时候在平板电脑产品线加入了Ultra版，超大的屏幕尺寸收到了不少消费者的青睐，所以今年大概率就是核心配置的升级迭代，想要入手超大屏平板的小伙伴可以关注一下，当然还会有两款屏幕小一些的版本可选。

Galaxy Buds 3

在海报中还出现了一款耳机，不出意外的话应该就是Galaxy Buds 3，根据曝光它会支持主动降噪和无线充电，外观上看起来和前代相比并没有非常明显的差别。

Galaxy Watch6系列手表

这次手表依旧是两款，包含Galaxy Watch6和Galaxy Watch6 Classic，前者在设计上与Watch5基本保持一致，提供40mm和44mm两个尺寸。

而后者则回归到了经典的旋转表盘设计，提供43mm和47mm两个尺寸，它们均会搭载自家的Exynos W930芯片，具体的参数信息目前还没有泄露出来，是否会有一些新的功能还不好说。

写在最后

从目前的曝光来看，这次三星新品的阵容还是非常豪华的，两款折叠屏都有升级，虽然幅度不大，但都很关键，Fold优化了铰链，变得更轻更薄，Flip则增大了屏幕，提升交互体验，虽然有些“躺平”，但其实都抓住了关键点，而更早的发布会时间其实也展现出了三星想要在Q3季度拿下更多份额的一种决心。其它产品目前的曝光的消息较少，平板和耳机目测就是常规的迭代升级，Galaxy Watch6 Classic上经典的物理旋转表盘的回归还是蛮有看头的，因为前代刚刚取消，这代又再次回归，有种反复横跳的感觉，我觉得很大的一个原因应该是消费者对于这一设计还是非常偏爱的。目前距离这次三星新品发布会还有一个月多一点，后续应该还会有更多的曝光消息出现，我们也会持续跟进。