　　OPPO Reno11系列成为年轻用户vlog好选择

【天极网手机频道】近日，天极网了解到，OPPO推出了全新人像手机Reno11系列。这款手机在外观、轻薄、色彩、流畅各个方面都十分出色，并且还带来了单反级的影像能力。特别是在人像拍摄这条赛道上，OPPO可谓是领先了不少友商。

我们先来看OPPO Reno11系列的硬件配置， 这也是OPPO旗下的手机产品首次搭载单反级全焦段三摄!首先是3200 万像素单反级人像镜头，这枚镜头还是一枚支持 F/2 大光圈的镜头;一颗F/1.8光圈5000 万像素单反级广角主摄以及一颗 112°单反级超广角镜头以及等效焦距 47mm的2倍单反级人像镜头的加入，能让人像更出彩。

我们话不多说还是直接来看样张，OPPO Reno11系列拍摄的照片五官立体、表情生动，同时肤色还原也很准确，恰到好处的微美颜效果也让整个人脸看起来更有气质，轻微的虚化效果让人物主体更加突出!可以有效的提高照片的氛围感，这是因为OPPO对专业镜头光学虚化特征的模仿，使得Reno11 Pro更具有单反相机光学质感的虚化效果。

在视频拍摄这一块，OPPO Reno11系列支持1080P、4K的拍摄，大家不用担心!并且我们还可以在图库中自动生成照片Vlog视频。目前，OPPO Reno11系列已经开启了预订。详细售价如下：Reno11 Pro 12GB+256GB 版本售价 3499元、12GB+512GB 版本售价 3799 元。Reno11 8GB+256GB 版本售价 2499 元、12GB+256GB 版本售价 2799 元、12GB+512GB 版本售价 2999 元。有需要的小伙伴可以前往OPPO官方商城购买选购哦!