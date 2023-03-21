iPhone15Pro设计图曝光：超窄边框+固态按钮，这样的外观你打几分

【天极网手机频道】最近的新机可谓一波接着一波，就连还有6个月才发布的iPhone 15系列也来凑热闹，各种设计图、配置规格等信息在网上曝光。日前，有博主曝光了iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max的CAD设计图，今日有关#苹果iPhone15Pro设计图曝光#的话题还登上了热搜，引起了全网热议。

根据曝光视频显示，iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max将取消实体音量键和侧面静音开关，改为细长整体按键来调整音量，并且会采用固态设计。说的明白些，这有些类似iPhone 7上的Home键，具有触感反馈和模拟物理按键的触感。值得说明的是，仅只有iPhone 15 Pro/ Max采用了这种设计，另外两款标准机型依然保留原有物理按键设计。

此外，iPhone 15 Pro/ Max两款机型还将采用钛合金材质，使其耐用性和轻便性大大提升。同时，这两款机型的屏幕边框将进一步收窄，达到智能手机历史上最高水平。

爆料显示，iPhone 15 Pro系列两款机型的外观也将被重新设计，边框宽度仅为1.55毫米，刷新最窄记录。究竟有多窄？我们不妨做个对比，三星 S22 和 S23 的黑边宽度约为 1.95mm， iPhone 14 Pro为 2.17mm，也就是说iPhone 15 Pro系列相比上代将缩窄28%左右。

安卓阵营这边就有不少机型采用了超薄边框设计，超薄边框设计在视觉上呈现了四边等窄的效果，手机正面颜值大大提升。值得一提的是，得益于屏幕边框的缩窄， iPhone 15 Pro两款机型的屏幕也将进一步扩大，但有消息称，机身会更厚一点，但主要是因为后置摄像头的升级所致。

现在，我们结合目前的爆料，来梳理一下有关iPhone15 Pro系列外观的关键点。首先，iPhone15 Pro系列将采用钛金属机身，虽说依然是直角边框，但加上了一些弧度，侧边机身视觉更窄;其次，弃用 Lightning改用USB-C接口 ，据传20W的“苹果快充”;将采用固态按钮，减少开孔，加强一体性。

当然，这些信息还只是第三方爆料，真实性还有待证实。如果，消息如实，你对iPhone15 Pro系列这样的外观设计打几分呢？