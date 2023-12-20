年度满分旗舰 自研芯片加持 vivo X100究竟有何实力？

【天极网手机频道】来到年底，许多手机厂商都开始逐渐发力了，这也是因为高通、联发科这些芯片厂商发布了新的SOC芯片。100这个数字特别重要，象征着满分、圆满，意义非凡。今天给大家介绍的vivo X100就是一款年度满分旗舰手机产品!接下来，小编就带大家再好好了解一下这款产品究竟有何实力？

vivo X100这次的外形设计就显得很有商务风格，大家如果是第一次看见这款手机，那么一定会被这特殊结构的月环造型环抱镜头模组所吸引。详细来看，vivo X100的月环圈采用了航空级镜面不锈钢制成，并且在镜头模组的附近还有着2.5D宝石质感镜片，这样的好处有很多，除了可以降低磨损镜片，保护手机的相机模组，还有着极高的耐磨耐高温耐腐蚀性能。

在颜色配置方面，vivo X100有着四款不同风格的颜色，依次分别是落日橙(素皮)、白月光、星际蓝以及辰夜黑。这次我上手体验的是其中最具辨识度的星际蓝配色。这个配色在镜头的放大下可以很明显看到vivo塑造出来的立体星轨线条，这就好像太空中闪烁的银河，演绎着宇宙的无限魅力。

vivo X100的正面是一块超视网膜8T护眼微曲屏，由于采用了SDR画质增强引擎与XDR视频引擎2.0，不仅屏幕的最高亮度来到了3000nit，在一些强光环境下，还可以展现十分高品质的细节与色彩，最大程度还原HDR视频制作时的播放效果

影像一直是vivo手机产品的强项，我们首先来看到硬件配置，在讲镜头参数之前，我想先和大家聊一聊vivo X100内置的V2芯片，这枚芯片是直接参与到了手机的成像之中，在我们拍照完毕后，V2芯片的处理会让照片细节更清晰、色彩更自然、质感更优秀。

镜头模组方面，vivo X100有着四颗摄像头，分别是5000万像素超感光VCS仿生光谱主摄、5000万像素超视野超广角镜头、6400万像素蔡司超级长焦镜头以及辅助对焦的激光对焦摄像头 dToF镜头。

我们还是来看看实际样张，从以上的照片不难看出，vivo X100无论是拍摄人像照片或者建筑照片都是游刃有余。在实际的使用过程中我还是最喜欢使用这枚长焦镜头。因为这枚潜望式长焦镜头有着最高100X数码变焦，并且还支持OIS防抖系统，就算是拉倒100倍变焦进行拍摄也能有不错的成像效果。此外，在镜头镀膜上vivo X100还有着蔡司光学技术来抑制太阳逆光下的眩光、鬼影等各种散摄影响。

综合的来考量，这次vivo给大家带来的vivo X100系列实力很强劲，无论是性能、拍摄、实际使用体验都十分出色。如果你最近考虑更换一款旗舰手机，那么可以考虑一下这款才发布不久的vivo X100系列。

售价方面，vivo X100 12GB+256GB版本售价3999元;16GB+256GB版本售价4299元;16GB+512GB版本售价4599元;16GB+1TB版本售价4999元;16GB+1TB(LPDDR5T)版本售价5099元。vivo X100 Pro 12GB+256GB版本售价4999元;16GB+512GB版本售价5499元;16GB+1TB(LPDDR5T)版本售价5999元。