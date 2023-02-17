iPhone 15 Pro长这样！影像模组凸起更高 USB-C口确认

【天极网手机频道】2月17日消息，国外科技网站9To5Mac日前正式公布了基于CAD模型渲染的iPhone 15 Pro渲染图，让我们可以在很早的时间就对iPhone 15 Pro的外观和细节参数有一个直观的了解。渲染图的CAD模型由3D艺术家@Ian Zelbo提供。渲染图证实，苹果将于今年下半年推出的iPhone 15 Pro将搭载USB-C接口，并且也揭示了新机在设计和功能上的一些重大变化。

接下来我们来看渲染图。首先一个最显著的变化就是，iPhone 15 Pro由使用了11年(iPhone 5)的lightning接口切换到了USB-C，这标志着苹果正式从iPhone产品上与lighting接口告别。而在iPad Pro产品线，苹果在2018年就为iPad Pro 11”用上了USB-C接口，截至2022年的第10代iPad，苹果已经完成了iPad产品线L转C的过渡，接下来这一举措将轮到iPhone了。

根据之前的报道，苹果为iPhone换用USB-C接口很可能是由于来自欧盟的压力，因为欧盟一直在推动为所有智能手机和设备制定一个通用的充电标准。当然，苹果也不会放弃专属协议、接口以及线缆带来的巨大收益，最近也有报道称苹果的USB-C接口同样仅支持通过MFi认证的线缆。不愧是苹果。



据说是iPhone 15系列USB-C接口实拍

从设计层面来看，iPhone 15 Pro的另一个明显变化在于玻璃和金属框架上边缘曲率。渲染图显示，iPhone 15 Pro的玻璃在边缘处略微弯曲，与框架形成更加无缝的过渡。机身中框也比以前更加圆润，类似于14英寸和16英寸MacBook Pro以及新款 M2 MacBook Air的设计。这可以使手机握起来更舒适，并且不易出现误触的情况。

当然了，iPhone 15 Pro机身背面的影像模组也更厚了，除了底部的“台阶”部分比iPhone 14 Pro又多了一层，整体厚度也更高。好消息是苹果可能确实升级了影像系统，或许采用了更大的底？当然也可能采用新的镜头。镜头布局与iPhone 14 Pro类似，三枚镜头和LiDAR传感器排列在一个方形模块中。



从左至右：iPhone 11、iPhone 14 Pro、iPhone 15 Pro渲染图

此外，iPhone 15 Pro在机身侧面的细节也很值得我们关注。可以看到音量键和静音开关矛之前的设计有些不同，正如此前传闻中说的那样，音量键看起来并不是传统的实体按键，而是更像电容式按钮――渲染图让这一可能性提升了。静音键也经过了重新设计，形状更小更圆，同样可能采用电容按钮。所谓电容按钮此前在iPhone 7、iPhone 8的Home键上出现过，它并非是机械按键，而是通过按压出发马达给到用户反馈，实现与按压实体按键同样的触感。



左：iPhone 14 Pro 右：iPhone 15 Pro渲染图

渲染图没有显示有关 iPhone 15 Pro 分辨率的任何细节，不过新机的机身小了几毫米，边框也更薄，但屏幕尺寸似乎没有太大变化。这也意味着iPhone 15 Pro在保证屏幕尺寸几乎不变的前提下缩小了机身。而动态岛仍然存在，大小与iPhone 14 Pro差不多。

据9To5Mac介绍，作为渲染图依据的CAD文件是由苹果提供给亚洲相关工厂，以便在发布前准备手机壳。而这款特定的CAD来自中国以外的一家工厂，而可能是第一家获得这些文件的工厂。从值得一提的是，CAD文件在尺寸和设计方面对于最终生产的产品来说会是最准确的，因为不准确的文件对于手机壳设计师和工厂来说势必会造成成本的不可控，甚至会带来重大损失。

这些渲染图基于早期的CAD模型，可能无法反映苹果最终设计的所有细节，但是比较关键的细节其实都已经展现。不知道这样的iPhone 15 Pro你会不会喜欢呢？