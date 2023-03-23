华为Mate X3折叠屏仅重239g，比iPhone还轻薄，颠覆你的想象！

【天极网手机频道】3月23日下午的华为新品发布可谓看点十足，而在华为P60系列之后，新一代折叠屏华为Mate X3也正式登场了。

此前，通过一系列的爆料我们知道华为Mate X3折叠屏将主打轻薄，但让我没想到的是，它竟然如此轻薄。据发布会可知，华为自研了创新材料，通过业界独有的超轻金刚铝以及碳纤维材料实现了突破性减重，将屏幕减重28%、机身材料减重20%，将大屏折叠手机首次做得比直板手机更轻薄。

据悉，配备7.85英寸大屏的华为Mate X3整机重量仅239g，这比iPhone 14 Pro Max还轻，单手握持不会产生坠手感;而在厚度上，也仅只有5.3mm，薄如卷本，如果你此前用过其他折叠手机，刚开始使用可能还会不习惯。另外，为此华为还专门打造了特殊的Type-c接口，厚度降低52%。

轻薄的同时，华为Mate X3还做到了高可靠性，外屏采用了Mate 50 Pro同款昆仑玻璃，结构更稳定，相较普通玻璃耐摔性能提升十倍，在大多数情况下都无惧跌落。另外，华为Mate X3内屏创新采用复合叠层结构，加之非牛顿流体材料，内屏抗冲击性能也提升至4倍，支持IPX8级抗水。基于多种黑科技，华为Mate X3成为了首个获得瑞士SGS双五星超可靠权威认证的折叠屏手机。

另外，大家心心念念的无线充电功能这次终于加入到华为Mate X3，全系支持50W无线充电和7.5W无线反向充电，充电速度媲美66W有线快充。同时，华为Mate X3也支持双向北斗卫星通信和灵犀通信能力，影摄方面，实现了5倍潜望式光学变焦，达到主流直板旗舰手机的拍照性能;另外，还将首发搭载鸿蒙3.1操作系统，带来更智慧的体验。

总而言之，主打全能轻薄的华为Mate X3，将由内而外重塑大众对折叠屏手机的想象。而不夸张的说，在当下的折叠屏市场中，华为Mate X3一定会成为标杆，在堆料的同时依然保证了轻薄，打破“鱼和熊掌不可兼得”的定律。

不得不再感叹一句，华为Mate X3太顶了!