【天极网手机频道】受全球AI算力需求爆发及供应链结构性调整影响，2026年存储芯片价格大幅攀升。全球手机市场正式进入集体涨价周期，多家主流厂商已官宣上调旗舰机型售价。由于目前Apple并未提高iPhone官方售价，iPhone也被不少网友誉为当下的“最香选择”。为带给消费者更多换机福利，近日京东加磅iPhone 17 Pro系列以旧换新补贴力度：iPhone 17 Pro以旧换新至高补贴1200元，iPhone 17 Pro Max以旧换新至高补贴1300元。同时，邀请好友参与互动还可额外多领100元以旧换新补贴。此外，京东带来充足现货，下单即发货，早买早享受!

iPhone 17 Pro 和 Pro Max 搭载全新A19 Pro芯片，日常使用流畅度再上台阶。无论是多任务切换、4K视频剪辑，还是长时间玩《原神》《崩坏：星穹铁道》等大型游戏，整机响应迅速，发热控制明显优于前代，真正做到“用得久也不卡”。在拍照方面，iPhone 17 Pro 系列延续了Apple一贯的自然真实风格。白天成像色彩准确、细节丰富;夜景模式大幅提升暗光表现，画面明亮通透，噪点控制出色，连远处文字都清晰可辨。人像模式虚化过渡自然，肤色还原真实，不会过度美颜失真。三摄系统覆盖超广角到长焦，旅行拍风景、聚会拍合影、孩子特写都能轻松应对。

业内资深分析师表示，在全球AI算力需求持续爆发的背景下，存储芯片价格上涨趋势将长期延续，后续旗舰机价格难以稳定。iPhone 17 Pro系列凭借强悍的性能、顶级影像系统，成为当下高性价比的旗舰之选。叠加京东以旧换新至高1400元补贴，现在正是入手的最佳时机，趁着优惠还在，赶紧升级你的手机，换上新iPhone，畅享美好生活。